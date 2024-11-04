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Роспотребнадзор проконтролирует школы и детсады из-за вируса Коксаки - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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Роспотребнадзор проконтролирует школы и детсады из-за вируса Коксаки
Роспотребнадзор проконтролирует школы и детсады из-за вируса Коксаки - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Роспотребнадзор проконтролирует школы и детсады из-за вируса Коксаки
Роспотребнадзор проконтролирует проведение процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T14:40
2024-11-04T14:40
вирусы
роспотребнадзор
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здоровье
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор проконтролирует проведение процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Фильтры включают в себя проверку на наличие симптомов болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк. Если ребенок имеет признаки болезни, организуется его изоляция из коллектива до полного выздоровления, а, чтобы избежать распространения инфекции среди других детей и персонала принимаются обязательные меры по разобщению контактных детей путем введения ограничительных мероприятий в соответствии с действующими санитарными нормами и правиламиВирус Коксаки относится к группе энтеровирусных заболеваний. Болезнь поражает органы зрения, кожу, мышцы, кишечник и нервную систему. Постоянного иммунитета после выздоровления нет. Вирус передается воздушно-капельным, контактным, фекально-оральным, вертикальным (от матери к ребенку) путями. Инкубационный период длится шесть дней.Симптомы: высокая температура тела (до 40 градусов), высыпания на теле, тошнота, головные боли, увеличение лимфоузлов, слезотечение и гнойные выделения из глаз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в КрымуЭпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в РоссииКовид в Крыму и Севастополе идет на спад
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Новости
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РИА Новости Крым
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вирусы, роспотребнадзор, россия, здоровье, здравоохранение в россии, новости
Роспотребнадзор проконтролирует школы и детсады из-за вируса Коксаки

Роспотребнадзор взял на контроль утренние фильтры в школах и детсадах из-за вируса Косаки

14:40 04.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор проконтролирует проведение процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости", - говорится в сообщении.
Фильтры включают в себя проверку на наличие симптомов болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк. Если ребенок имеет признаки болезни, организуется его изоляция из коллектива до полного выздоровления, а, чтобы избежать распространения инфекции среди других детей и персонала принимаются обязательные меры по разобщению контактных детей путем введения ограничительных мероприятий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусных заболеваний. Болезнь поражает органы зрения, кожу, мышцы, кишечник и нервную систему. Постоянного иммунитета после выздоровления нет. Вирус передается воздушно-капельным, контактным, фекально-оральным, вертикальным (от матери к ребенку) путями. Инкубационный период длится шесть дней.
Симптомы: высокая температура тела (до 40 градусов), высыпания на теле, тошнота, головные боли, увеличение лимфоузлов, слезотечение и гнойные выделения из глаз.
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