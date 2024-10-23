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Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму
Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму
Случаи завоза полиомиелита в Крым с территории Украины вероятны, однако распространение инфекции практически невозможно в связи с высокой иммунизацией... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T13:07
2024-10-23T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Случаи завоза полиомиелита в Крым с территории Украины вероятны, однако распространение инфекции практически невозможно в связи с высокой иммунизацией населения. Так риски по опасному заболеванию оценила в комментарии РИА Новости Крым главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского минздрава Татьяна Одинец.В Европу может вернуться полиомиелит из Украины, сообщили в среду в европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса из-за неоптимального иммунитета населения. При этом на остальной части европейского континента болезнь победили два десятилетия назад.По ее словам, в случае завоза полиомиелита в Крым риски заболеть существуют только у детей, чьи родители отказываются их прививать. Однако, по статистике, в Крыму таких людей не много."Семейные врачи и педиатры очень активно работают. Косвенно нам в этом плане помог и коронавирус: он "объяснил" людям, что нужно себя защищать. В соответствии с восьмимесячным отчетом по вакцинации, антиваксеров у нас не так много. Люди начинают понимать важность прививок", - говорит эксперт.Чем опасен полиомиелитТе, кто по каким-то причинам отказываются прививать ребенка, рискуют столкнуться с полиомиелитом, который в первую очередь опасен своими осложнениями, продолжает специалист. Прежде всего - это параличи, которые повреждают мышцы и грозят инвалидизацией. Самое страшное осложнение - поражение дыхательной мускулатуры, которое приводит к остановке дыхания и гибели человека.В этой связи при любых проявлениях недомоганий она рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью.Одиннадцать обязательных прививок от наиболее опасных инфекционных заболеваний делаются детям в первый год жизни. В России национальный календарь включает прививки от туберкулеза, гепатита B, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита и пневмококка. Самый первый укол – вакцинацию ослабленной бактерией туберкулеза – малыши должны получить еще в роддоме. Отсутствие детских прививок может "аукнуться" во взрослом возрасте, предупреждают врачи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова заявила о высоком риске завоза с Украины полиомиелита и холерыВ России ищут антитела от вирусов-мутантовПлюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины
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крым, здоровье, полиомиелит, общество, минздрав крыма, татьяна одинец, здравоохранение в крыму и севастополе
Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму

В Крыму риски распространения полиомиелита минимальны - инфекционист Одинцова

13:07 23.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВакцина от полиомиелита
Вакцина от полиомиелита - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Случаи завоза полиомиелита в Крым с территории Украины вероятны, однако распространение инфекции практически невозможно в связи с высокой иммунизацией населения. Так риски по опасному заболеванию оценила в комментарии РИА Новости Крым главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского минздрава Татьяна Одинец.
В Европу может вернуться полиомиелит из Украины, сообщили в среду в европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса из-за неоптимального иммунитета населения. При этом на остальной части европейского континента болезнь победили два десятилетия назад.
"Миграция населения по вынужденным обстоятельствам, действительно, не исключат случаев завоза заболевания. Но рисков заражения в Крыму практически нет, поскольку у нас хорошая иммунная прослойка - среди детей активно проводится прививочная кампания согласно графику. И если взрослый человек в детстве был привит согласно календарю, то ему это не грозит", - утверждает Одинец.
По ее словам, в случае завоза полиомиелита в Крым риски заболеть существуют только у детей, чьи родители отказываются их прививать. Однако, по статистике, в Крыму таких людей не много.
"Семейные врачи и педиатры очень активно работают. Косвенно нам в этом плане помог и коронавирус: он "объяснил" людям, что нужно себя защищать. В соответствии с восьмимесячным отчетом по вакцинации, антиваксеров у нас не так много. Люди начинают понимать важность прививок", - говорит эксперт.
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Вчера, 11:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Чем опасен полиомиелит

Те, кто по каким-то причинам отказываются прививать ребенка, рискуют столкнуться с полиомиелитом, который в первую очередь опасен своими осложнениями, продолжает специалист. Прежде всего - это параличи, которые повреждают мышцы и грозят инвалидизацией. Самое страшное осложнение - поражение дыхательной мускулатуры, которое приводит к остановке дыхания и гибели человека.
"Полиомиелит может начинаться по типу ОРВИ - ознобом, насморком и подъемом температуры до 37,5 - 38 градусов. Второй вариант - по типу кишечной инфекции, с тошнотой, рвотой, болями в животе и послаблением стула. Иногда эти острые проявления могут самопроизвольно закончиться, но вирус размножается, поражает нервные окончания и мускулатуру, и в итоге вызывает паралитические изменения", - поясняет Одинец.
В этой связи при любых проявлениях недомоганий она рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью.
Одиннадцать обязательных прививок от наиболее опасных инфекционных заболеваний делаются детям в первый год жизни. В России национальный календарь включает прививки от туберкулеза, гепатита B, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита и пневмококка. Самый первый укол – вакцинацию ослабленной бактерией туберкулеза – малыши должны получить еще в роддоме. Отсутствие детских прививок может "аукнуться" во взрослом возрасте, предупреждают врачи.
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