В Европу из Украины может вернуться полиомиелит
ВОЗ предупредила о рисках распространения в Европе полиомиелита из Украины
10:33 23.10.2024 (обновлено: 10:34 23.10.2024)
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПЦР диагностика инфекционных заболеваний человека в совместной мобильной лаборатории Франции и Бельгии на Международных учениях мобильных лабораторий быстрого реагирования на территории МВЦ "Казань Экспо"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. В Европу может вернуться полиомиелит из Украины, где есть риски срыва программ иммунизации населения из-за конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В документе подчеркивается, что полиомиелит в Европе отсутствует более 20 лет, при этом сейчас появляются риски возвращения этого вирусного заболевания через Украину, где высока угроза срыва программ иммунизации.
"Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за неоптимального иммунитета населения", - говорится в заявлении.
Роспотребнадзор постоянно мониторит эпидситуацию в приграничных с Украиной районах из-за высоких рисков завоза из сопредельного государства опасных инфекций, которых в России уже практически не существует. Среди таковых корь, полиомиелит и холера, сообщала ранее руководитель ведомства Анна Попова.
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