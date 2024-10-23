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В Европу из Украины может вернуться полиомиелит - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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В Европу из Украины может вернуться полиомиелит
В Европу из Украины может вернуться полиомиелит - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В Европу из Украины может вернуться полиомиелит
В Европу может вернуться полиомиелит из Украины, где есть риски срыва программ иммунизации населения из-за конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T10:33
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украина
воз
новости
европа
безопасность
полиомиелит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. В Европу может вернуться полиомиелит из Украины, где есть риски срыва программ иммунизации населения из-за конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В документе подчеркивается, что полиомиелит в Европе отсутствует более 20 лет, при этом сейчас появляются риски возвращения этого вирусного заболевания через Украину, где высока угроза срыва программ иммунизации.Роспотребнадзор постоянно мониторит эпидситуацию в приграничных с Украиной районах из-за высоких рисков завоза из сопредельного государства опасных инфекций, которых в России уже практически не существует. Среди таковых корь, полиомиелит и холера, сообщала ранее руководитель ведомства Анна Попова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокДавний враг: болезни, которые мы так и не победилиВ Крыму оценили риски завоза холеры беженцами с Украины
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украина, воз, новости, европа, безопасность, полиомиелит
В Европу из Украины может вернуться полиомиелит

ВОЗ предупредила о рисках распространения в Европе полиомиелита из Украины

10:33 23.10.2024 (обновлено: 10:34 23.10.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПЦР диагностика инфекционных заболеваний человека в совместной мобильной лаборатории Франции и Бельгии на Международных учениях мобильных лабораторий быстрого реагирования на территории МВЦ "Казань Экспо"
ПЦР диагностика инфекционных заболеваний человека в совместной мобильной лаборатории Франции и Бельгии на Международных учениях мобильных лабораторий быстрого реагирования на территории МВЦ Казань Экспо - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. В Европу может вернуться полиомиелит из Украины, где есть риски срыва программ иммунизации населения из-за конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В документе подчеркивается, что полиомиелит в Европе отсутствует более 20 лет, при этом сейчас появляются риски возвращения этого вирусного заболевания через Украину, где высока угроза срыва программ иммунизации.
"Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина по-прежнему подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за неоптимального иммунитета населения", - говорится в заявлении.
Роспотребнадзор постоянно мониторит эпидситуацию в приграничных с Украиной районах из-за высоких рисков завоза из сопредельного государства опасных инфекций, которых в России уже практически не существует. Среди таковых корь, полиомиелит и холера, сообщала ранее руководитель ведомства Анна Попова.
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В Крыму оценили риски завоза холеры беженцами с Украины
 
УкраинаВОЗНовостиЕвропаБезопасностьПолиомиелит
 
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