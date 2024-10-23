https://crimea.ria.ru/20241023/v-evropu-iz-ukrainy-mozhet-vernutsya-poliomielit-1141281059.html

В Европу из Украины может вернуться полиомиелит

В Европу из Украины может вернуться полиомиелит - РИА Новости Крым, 23.10.2024

В Европу из Украины может вернуться полиомиелит

В Европу может вернуться полиомиелит из Украины, где есть риски срыва программ иммунизации населения из-за конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. В Европу может вернуться полиомиелит из Украины, где есть риски срыва программ иммунизации населения из-за конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В документе подчеркивается, что полиомиелит в Европе отсутствует более 20 лет, при этом сейчас появляются риски возвращения этого вирусного заболевания через Украину, где высока угроза срыва программ иммунизации.Роспотребнадзор постоянно мониторит эпидситуацию в приграничных с Украиной районах из-за высоких рисков завоза из сопредельного государства опасных инфекций, которых в России уже практически не существует. Среди таковых корь, полиомиелит и холера, сообщала ранее руководитель ведомства Анна Попова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокДавний враг: болезни, которые мы так и не победилиВ Крыму оценили риски завоза холеры беженцами с Украины

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европа

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украина, воз, новости, европа, безопасность, полиомиелит