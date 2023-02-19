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Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок

Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок

По данным Росстата за прошлый год, в России участились случаи заболевания инфекционными заболеваниями. В частности, коклюшем стали болеть в 2,7 раз чаще, а кори РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T08:54

2023-02-19T08:54

2023-02-19T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. По данным Росстата за прошлый год, в России участились случаи заболевания инфекционными заболеваниями. В частности, коклюшем стали болеть в 2,7 раз чаще, а кори зафиксировано 100 случаев против единственного в 2021 году. В некоторых регионах страны уже в этом году регистрируется большое количество случаев этого инфекционного заболевания среди детей и взрослых. При этом и от кори, и от коклюша есть прививки, которые ребенок должен получить еще в первый год жизни. Почему же ширится инфекция? О том, что нового сегодня на "прививочном фронте", и какие последствия могут быть от принципиального отказа от прививок – в материале РИА Новости Крым.Защитники с первых днейОдиннадцать обязательных прививок от наиболее опасных инфекционных заболеваний делаются детям в первый год жизни. Самый первый укол – вакцинацию ослабленной бактерией туберкулеза – малыши должны получить еще в роддоме.Как отметили в крымском минздраве, прививки, которые делаются в рамках Национального прививочного календаря, позволяют значительно снизить риск заболеваний у детей. А если ребенок все же заразится, болезнь будет протекать в более легкой форме и избавит от тяжелых осложнений. В России национальный календарь включает прививки от туберкулеза, гепатита B, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита и пневмококка.Некоторые вакцины состоят из нескольких компонентов и защищают сразу от ряда болезней. Например, АКДС – адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, которая троекратно вводится детям в возрасте до года.Отсутствие детских прививок может "аукнуться" во взрослом возрасте, предупреждают врачи."Особенно опасны осложнениями возбудители кори, краснухи и паротита. Если беременная женщина заболеет краснухой, с огромной долей вероятности плод погибнет или получит тяжелую патологию. Паротит поражает многие железы, особенно щитовидную и поджелудочную", - рассказала врач-педиатр Симферопольской поликлиники №3 Людмила Дреева.Прививки – дело добровольноеВ нашей стране любой родитель вправе отказаться от обязательных прививок для своего ребенка. В целом, по данным республиканского минздрава, от вакцинации отказываются 1-3% населения."Но, несмотря на отказ от прививки согласно возраста, многие родители начинают все-таки прививать детей в более старшем возрасте, в 1-2 года. При этом медицинский работник составляет уже индивидуальный график с учетом возраста и схемы иммунизации", - сообщили в ведомстве.Причины отказа разные – от официального медицинского отвода до принципиальной личной позиции."У меня дочка полтора года. Мы ставили прививки по календарю, но ребенок начал часто болеть, из-за этого отстали от графика. Болезнь связана с рефлексом мочевого пузыря, не с прививками, но из-за этого часто плохие анализы, соответственно, прививку не ставят. А так планируем все колоть по календарю, ведь впереди садик!" - рассказывает Наталья Иванова.С ней согласна и Ольга Коптенко, мама трехгодовалой малышки. "Делаю все прививки, чтобы ребенок как в средневековье не умер, повстречав сильно болеющего сверстника, или не получил от очередного вируса кучу осложнений".Анастасия Уполовникова, мама двоих сыновей, тоже ставит своим детям все плановые прививки. "Моим сыновьям 8 и 4 года, делаю все прививки. После АКДС бывала температура, я давала жаропонижающее. В целом, дети переносят прививки хорошо".По словам врача-педиатра Людмилы Дреевой, отказов от обязательных прививок среди родителей немало: на многих отрицательно подействовала пандемия короновируса. Многие почему-то считают каждую обязательную прививку "скрытой" вакцинацией от ковида.Разъяснительная работа и демонстрация препаратов действует недостаточно. Многие родители имеют принципиальную позицию с частицей "не":"У меня близнецы-мальчики 2,5 года. Прививок нет, не ставила ни одной. Один сын аллергик, у него есть медотвод. Почему не ставлю? Потому что нет уверенности, что прививка подействует хорошо, считаю, что в иммунную систему не желательно влезать до четырех лет, к тому же у детей есть частичное отставание в развитии. Пока не догонят сверстников, не буду ставить", - рассказывает Елена Гаврилова.С ней солидарна многодетная мама Анна Красноперова:"У меня пятеро детей – в возрасте от 2 до 24 лет. Среднему сыну Артуру я делала все прививки, средней дочери Яне первое время не делала ни одной по медицинским показаниям (недоношенность). Затем после прививки АКДС она заболела коклюшем, пошло осложнение и остальные прививки мы делали уже перед школой".Самой младшей дочке Анны сейчас почти три года, до годика у девочки был медотвод, но и сейчас ей не сделано ни одной прививки."Почти 25 лет назад недоношенным детям делали АДС, а не АКДС, без коклюшного компонента, а потом почему-то перестали. У средних детей по сравнению со старшими в календаре было больше уже на три прививки, у младшей появились еще и еще, а это очень странно, что с каждым поколением колют малышам все больше якобы обязательного", - говорит Анна Красноперова."У меня близнецы-сыновья, им по четыре года. Я не сделала им ни одной прививки, потому что в нашей семье произошел трагический случай, связанный с этим. Моему брату было 3 или 4 месяца, когда ему сделали первую прививку АКДС. Вечером этого же дня температура поднялась до 41 градуса, начались судороги и пена изо рта", - рассказала Людмила Петренко.Примчавшаяся на вызов скорая оказала малышу первую помощь. По словам Людмилы, этот случай был единичный, но иммунитет у ее брата после прививки сильно упал, он часто болел пневмонией с осложнениями. При этом никаких признаков заболевания до прививки не было."АКДС – многокомпонентная прививка. После этого случая родители долго изучали тему прививок и пришли к выводу, что они не только бесполезны, но и опасны. Когда я повзрослела, то тоже начала изучать эту тему. Сейчас я антипрививочница. Компоненты некоторых прививок содержат много тяжелых металлов, которые действуют на нервную, лимфатическую и вегетососудистую систему. Когда некоторые после вакцинации становятся инвалидами или происходят осложнения, за это никто не несет ответственности. При этом наш педиатр отказался взять на себя юридическую ответственность за то, что может произойти с моими детьми после прививки", - утверждает Людмила Петренко.При этом врачи уверены: температура в пределах 38 – нормальная реакция на вакцину."В любом случае, если не довести до конца многокомпонентную прививку, например, сделать одну вместо трех, то результата не будет. В особо тяжелых случаях прививку можно сделать в условиях стационара под наблюдением. Ведь мы направляем ребенка, ориентируясь на внешний осмотр. Но никто не может гарантировать, что ребенок не находится в продромальном (то есть в инкубационном - ред.) периоде заболевания", - объясняет врач-педиатр Людмила Дреева.Родители-антипрививочники часто говорят, что дети после прививок чаще болеют. Врачи же утверждают, что дело не в этом."Причина в постоянно мутирующих вирусах и неправильном образе жизни. Дети не бывают на улице, не занимаются спортом, не дышат свежим воздухом. Не прививки снижают иммунитет, а сидячий образ жизни. Для того, чтобы дети не болели, нужен нормальный режим дня, закаливание и сбалансированное питание, а не гаджеты и сидение перед телевизором", - убеждена педиатр.Коллективная ответственностьДля того, чтобы население не накрыли эпидемии, уровень иммунной прослойки должен составлять не менее 95%, тогда оставшиеся 5% будут защищены коллективным иммунитетом, уверяют медики. Как только уровень вакцинированных детей начнет снижаться, очаги вакционоуправляемых инфекционных заболеваний будут вспыхивать все чаще. По мнению академика РАН, врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, локальные вспышки кори в ряде регионов России за последние несколько месяцев – закономерный результат прививочного нигилизма."Надо помнить, что по оценкам ВОЗ, корь – одна из самых опасных инфекций для теперь уже взрослых, хоть раньше она и считалась детской инфекцией. Теперь из-за того, что люди не прививают детей, корь "повзрослела". Поэтому надо внимательно следить за ситуацией и слушать врачей. Меня последние лет десять беспокоит Украина, которая давно не занимается вакцинацией (населения – ред.), а поскольку мы имеем общую границу, для нас это важно", - рассказал РИА Новости Крым Онищенко.Как когда-то с помощью вакцинации искоренили оспу, дифтерию, полиомиелит и другие смертельно опасные заболевания, так с ростом отказа от прививок эти болезни могут вернуться в общество и поражать уже не только детей, но и взрослых, уверены медики. И если краснуху или корь можно вылечить с помощью антибиотиков, то, к примеру, от полиомелита в настоящий момент пока нет никаких лекарств. Последствия этой болезни – глубокая инвалидность или летальный исход, заключили в минздраве Крыма.

https://crimea.ria.ru/20230216/vspyshki-kori-v-rossii-chto-grozit-krymu-1127001591.html

https://crimea.ria.ru/20230209/v-shkolakh-sevastopolya-podrostkov-nachali-privivat-ot-virusa-papillomy-1126866945.html

https://crimea.ria.ru/20220628/vaktsina-ot-covid-i-bolezni-v-minzdrave-razyasnili-pravila-privivok-detyam-1123687928.html

https://crimea.ria.ru/20211117/zabolet-ot-privivki-izvestnyy-vrach-sokrushil-argument-antivakserov-1121441078.html

https://crimea.ria.ru/20210728/Kak-perestat-boyatsya-privivki---psikholog-1119846967.html

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2023

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

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