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Вспышки кори в России: что грозит Крыму

Вспышки кори в России: что грозит Крыму - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Вспышки кори в России: что грозит Крыму

В Краснодарском крае фиксируется резкий рост заболеваемости корью. Чем это грозит крымчанам и как обезопасить себя, разбиралась корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T07:58

2023-02-16T07:58

2023-02-16T07:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В Краснодарском крае фиксируется резкий рост заболеваемости корью. Чем это грозит крымчанам и как обезопасить себя, разбиралась корреспондент РИА Новости Крым.Корь - высокозаразное инфекционное вирусное заболевание. Источник инфекции - больной человек, который наиболее заразен в первые дни с момента заражения. Корь передается воздушно-капельным путем. У переболевших формируется стойкий иммунитет. Чаще всего заболевают дети. Но в последние годы корь "взрослеет".По данным краевого управления Роспотребнадзора, с начала 2023 года на Кубани зафиксировано 12 случаев кори - в два раза больше, чем за весь 2022 год. В Краснодаре и Анапе заболели семеро взрослых и пятеро детей в возрасте до 14 лет. Один случай кори — завозной: инфекцию обнаружили у женщины, которая вернулась из-за рубежа.Повышенный уровень заболевания корью фиксируется и в других регионах России. Так, в Новосибирске с декабря 2022 года выявлено 45 заболевших, из них 17 детей. Сообщается об очагах кори в Смоленской области и Санкт-Петербурге.Кто может заболеть корью"Чем старше человек, тем тяжелее может протекать заболевание. Осложнения могут быть любые – от пневмонии до менингита. Лечат корь антибиотиками. Заболевшему человеку вакцинация уже не поможет. Те, кого привили в детстве, могут переболеть в легкой форме или не заболеть вовсе. Корь особенно опасна для беременных женщин и женщин детородного возраста", - рассказала РИА Новости Крым врач-педиатр Симферопольской поликлиники №3 Людмила Дреева.В Крыму на случай вспышки кори есть необходимое количество вакцины.По ее словам, при регистрации очагов кори организуются мероприятия в соответствии с действующим нормативными документами. Все непривитые лица будут подлежать иммунизации по эпидпоказаниям. "В Республике Крым иммунизация против кори проходит в рамках действующего календаря профилактических прививок", - напомнила Пеньковская.Почему корь возвращаетсяПо мнению врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко, новые очаги кори в российских регионах - закономерный результат прививочного нигилизма. Родители зачастую игнорируют обязательный календарь детских прививок.По оценкам крымского минздрава, при массовом отказе от прививок коллективный иммунитет может снизиться уже на протяжении нескольких лет. Это в свою очередь может привести к вспышкам вакциноуправляемых инфекций, в том числе кори.При этом Россия располагает собственной базой иммунобиологических препаратов и вакцин, в том числе от кори и краснухи, и не зависит от зарубежных поставок.Симптомы кори Болезнь состоит из нескольких стадий. Инкубационный период в среднем длится около 7-14 дней. Затем наступает следующая стадия – катаральная – с характерными признаками: Катаральная стадия занимает в среднем около пяти дней. Затем, после короткого улучшения самочувствия, симптомы вновь нарастают, и наступает следующий этап – период высыпаний. Сначала пятна возникают на шее, голове, верхней части грудной клетки, а затем и по всему туловищу. Спустя три дня сыпь начинает бледнеть и человек постепенно выздоравливает.Читайте также на РИА Новости крым:Что будет с вакциной от кори и краснухи в России — эксперт Инфекции-провокаторы: что повышает риск развития болезни АльцгеймераВ Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом

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2023

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

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