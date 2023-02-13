https://crimea.ria.ru/20230213/v-krymu-rastet-chislo-zabolevshikh-orvi-i-grippom-1126959024.html

В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом

В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 13.02.2023

В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Крыму и Севастополе, число новых случаев продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T20:25

2023-02-13T20:25

2023-02-13T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Крыму и Севастополе, число новых случаев продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.За неделю в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 8823 человека. В сравнении с предыдущей семидневкой заболеваемость выросла на 9,7 процента. Эпидемический порог в регионе превышен на 20,8%.В Севастополе за неделю заболели 3494 человека. Уровень эпидпорога превышен на 17,5 процента.В связи с ростом заболеваемости жителей и гостей Крыма и Севастополя призывают соблюдать профилактические меры: по возможности избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классовВ России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения

https://crimea.ria.ru/20230204/karantin-po-grippu-i-orvi-v-krymu-zakryty-polsotni-klassov-1126779364.html

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орви, грипп, новости крыма, крым, роспотребнадзор, здоровье