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Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
Более 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T14:39
2023-02-04T14:39
2023-02-04T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Более 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. В 12 детских садах закрыто 15 групп. Это – города Алушта, Керчь, а также четыре района полуострова.Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и СевастополеПо данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за неделю в Крыму заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%. Эпидемический порог превышен на 62,8%.В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 3220 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 29,4%, добавили в Роспотребнадзоре.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и СевастополеВ России выявлен второй случай заболевания "кракеном"Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
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Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
Минобраз: в школах Крыма на карантин по гриппу и ОРВИ закрыт 51 класс
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым.
Более 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым
рассказали в пресс-службе министерства образования республики.
"В 24 школах закрыт 51 класс. Это учебные учреждения в городах Алушта, Армянск, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Феодосия, а также Бахчисарайском, Кировском, Красногвардейском, Первомайском, Черноморском, Сакском, Симферопольском и Черноморском районах", - сообщили в ведомстве.
Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. В 12 детских садах закрыто 15 групп. Это – города Алушта, Керчь, а также четыре района полуострова.
Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе
По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за неделю в Крыму заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%. Эпидемический порог превышен на 62,8%.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 3220 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 29,4%, добавили в Роспотребнадзоре.
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