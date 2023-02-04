Рейтинг@Mail.ru
Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230204/karantin-po-grippu-i-orvi-v-krymu-zakryty-polsotni-klassov-1126779364.html
Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
Более 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T14:39
2023-02-04T14:39
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
крым
севастополь
орви
грипп
образование в крыму и севастополе
министерство образования крыма
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119796700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc3cb75906356d9183bbea61ce72b5a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Более 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. В 12 детских садах закрыто 15 групп. Это – города Алушта, Керчь, а также четыре района полуострова.Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и СевастополеПо данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за неделю в Крыму заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%. Эпидемический порог превышен на 62,8%.В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 3220 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 29,4%, добавили в Роспотребнадзоре.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и СевастополеВ России выявлен второй случай заболевания "кракеном"Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119796700_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_133c84f0bb56b705f89260b735fb912d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, севастополь, орви, грипп, образование в крыму и севастополе, министерство образования крыма, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов

Минобраз: в школах Крыма на карантин по гриппу и ОРВИ закрыт 51 класс

14:39 04.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Более 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.
"В 24 школах закрыт 51 класс. Это учебные учреждения в городах Алушта, Армянск, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Феодосия, а также Бахчисарайском, Кировском, Красногвардейском, Первомайском, Черноморском, Сакском, Симферопольском и Черноморском районах", - сообщили в ведомстве.
Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. В 12 детских садах закрыто 15 групп. Это – города Алушта, Керчь, а также четыре района полуострова.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе

По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за неделю в Крыму заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%. Эпидемический порог превышен на 62,8%.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 3220 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 29,4%, добавили в Роспотребнадзоре.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и Севастополе
В России выявлен второй случай заболевания "кракеном"
Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаКрымСевастопольОРВИГриппОбразование в Крыму и СевастополеМинистерство образования КрымаОбществоЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
16:34Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой
16:16Под Симферополем горит склад
15:58Это странное слово "Тирлям": Театр детям и для детей
15:42Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
15:18Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело
14:39Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
14:08Одесса осталась без света
13:42Очередь, погода и паромы: как работает Керченская переправа
13:20ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
12:34Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм 16:1916:19
12:20Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе
11:33Переговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по Крыму
11:00Из украинского плена вернулись 63 российских военных
10:55Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и Севастополе
10:17Как волонтеры помогают онкобольным в Крыму
09:47Пожар в пятиэтажке Симферополя – есть погибшие
09:30ВСУ атаковали завод в Белгородской области
09:11Восемь дней, которые поменяли мир
08:54В Севастополе проиндексируют 15 социальных выплат
Лента новостейМолния