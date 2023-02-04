https://crimea.ria.ru/20230204/karantin-po-grippu-i-orvi-v-krymu-zakryty-polsotni-klassov-1126779364.html

Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов

Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов

Более 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T14:39

2023-02-04T14:39

2023-02-04T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Более 50 классов в школах Крыма закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.Растет заболеваемость и среди воспитанников дошкольных учреждений. В 12 детских садах закрыто 15 групп. Это – города Алушта, Керчь, а также четыре района полуострова.Ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и СевастополеПо данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за неделю в Крыму заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%. Эпидемический порог превышен на 62,8%.В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 3220 человек. Уровень эпидемического порога превышен на 29,4%, добавили в Роспотребнадзоре.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и СевастополеВ России выявлен второй случай заболевания "кракеном"Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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