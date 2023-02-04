https://crimea.ria.ru/20230204/skachok-zabolevaemosti-covid-svodka-v-krymu-i-sevastopole-1126778068.html

Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и Севастополе

Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 51 человека. РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T10:55

2023-02-04T10:55

2023-02-04T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 51 человека.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 522 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5418 человек.COVID в СевастополеВ городе зарегистрированы 56 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса также не было."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 56 пациентов, из них 52 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 951 человек, выздоровели 95 185.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю на территории страны заболели коронавирусом 45,5 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем неделей ранее. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон"Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявлен второй случай заболевания "кракеном"ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсВакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму

севастополь

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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