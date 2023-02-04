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Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и Севастополе
Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 51 человека. РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T10:55
2023-02-04T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 51 человека.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 522 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5418 человек.COVID в СевастополеВ городе зарегистрированы 56 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса также не было."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 56 пациентов, из них 52 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 951 человек, выздоровели 95 185.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю на территории страны заболели коронавирусом 45,5 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем неделей ранее. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон"Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявлен второй случай заболевания "кракеном"ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсВакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь, здоровье, крым, новости крыма
Скачок заболеваемости: COVID-сводка в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19: выявили 81 новый случай

10:55 04.02.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 51 человека.

COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 522 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 833 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 204 168", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5418 человек.

COVID в Севастополе

В городе зарегистрированы 56 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса также не было.
"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находится 56 пациентов, из них 52 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 951 человек, выздоровели 95 185.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю на территории страны заболели коронавирусом 45,5 тысяч человек, что на 20 процентов больше, чем неделей ранее. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон"
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