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Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму
Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму
Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 лучше всего до планируемой беременности или после 20-й недели гестации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T07:35
2023-01-20T07:35
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Главврач роддома №2 Глазков рекомендует прививаться от ковида до планируемой беременности
Главврач роддома №2 Глазков рекомендует прививаться от ковида до планируемой беременности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 лучше всего до планируемой беременности или после 20-й недели гестации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил главный врач родильного дома №2 в Симферополе Илья Глазков.Глазков напомнил, что в период пандемии коронавирусной инфекции симферопольский роддом №2 служил ковидным госпиталем. Исходя из этой практики, главврач заявил, что количество пациентов с тяжелым течением COVID-19, прививавшихся отечественным "Спутником", было минимальным.По мнению эксперта, опыт пережившего пандемию Крыма может свидетельствовать о положительном эффекте вакцинации всех слоев населения исходя из индивидуальных особенностей организма, в число которых входит и беременность."Прививаться лучше до беременности. Мы же понимаем, что вакцина работает на год. Если мы планируем беременность, необходимо принять все меры, чтобы она протекала в комфортных условиях. Для этого нужно привиться, заведомо обследоваться вместе с супругом, начать принимать фолиевую кислоту", - рекомендует профессор.Если же произошла незапланированная беременность, то принимать решение о вакцинации стоит после 20-й недели вместе с врачом, сказал он и добавил, что, если бы речь шла о его близких, выбор был бы очевиден – прививка нужна.Акушер со стажем отметил, что в случае беременности страшнее не ковид, а возможные осложнения. Так, поражение органов, центральной нервной или сосудистой системы после ковида ставит под вопрос вынашивание и качество вынашивания беременности.Вместе с тем он считает, что популярная сегодня теория о влиянии вакцин на способность мужчин и женщин к зачатию не более чем манипуляция.Рост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю &gt;&gt;"Говорить о том, что категорически уменьшилась фертильность… это манипуляция группами, я не читал такой информации. Единственное, что нас настораживает, что если женщина переболела ковидом (в тяжелой форме – прим. ред.), забеременела, родила в ближайшие после болезни 6-10 месяцев, то у детей возникают проблемы, даже у доношенных, в виде дыхательной недостаточности. Было несколько случаев, возможно, это совпадение", - допускает специалист и напоминает, что, с точки зрения физического здоровья, беременные женщины в группе риска по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе ковидом и гриппом.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорГинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родитьРодильный дом №2 в Симферополе больше не перепрофилируют на ковид
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Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму

Главврач роддома №2 Глазков рекомендует прививаться от ковида до планируемой беременности

07:35 20.01.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 лучше всего до планируемой беременности или после 20-й недели гестации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил главный врач родильного дома №2 в Симферополе Илья Глазков.
Глазков напомнил, что в период пандемии коронавирусной инфекции симферопольский роддом №2 служил ковидным госпиталем. Исходя из этой практики, главврач заявил, что количество пациентов с тяжелым течением COVID-19, прививавшихся отечественным "Спутником", было минимальным.

"Не секрет, что ковид, к сожалению, уносил жизни и не беременных, и беременных, и рожениц, и родильниц. Смертность увеличилась, это факт. Но были ли привиты те женщины, у которых тяжело протекал ковид или это закончилось летальным исходом? В нашем родильном доме такой практики нет", - отметил он.

По мнению эксперта, опыт пережившего пандемию Крыма может свидетельствовать о положительном эффекте вакцинации всех слоев населения исходя из индивидуальных особенностей организма, в число которых входит и беременность.
Главврач роддома №2 Глазков рекомендует прививаться от ковида до планируемой беременности
07:35
"Прививаться лучше до беременности. Мы же понимаем, что вакцина работает на год. Если мы планируем беременность, необходимо принять все меры, чтобы она протекала в комфортных условиях. Для этого нужно привиться, заведомо обследоваться вместе с супругом, начать принимать фолиевую кислоту", - рекомендует профессор.
Если же произошла незапланированная беременность, то принимать решение о вакцинации стоит после 20-й недели вместе с врачом, сказал он и добавил, что, если бы речь шла о его близких, выбор был бы очевиден – прививка нужна.
Акушер со стажем отметил, что в случае беременности страшнее не ковид, а возможные осложнения. Так, поражение органов, центральной нервной или сосудистой системы после ковида ставит под вопрос вынашивание и качество вынашивания беременности.
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Вместе с тем он считает, что популярная сегодня теория о влиянии вакцин на способность мужчин и женщин к зачатию не более чем манипуляция.
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"Говорить о том, что категорически уменьшилась фертильность… это манипуляция группами, я не читал такой информации. Единственное, что нас настораживает, что если женщина переболела ковидом (в тяжелой форме – прим. ред.), забеременела, родила в ближайшие после болезни 6-10 месяцев, то у детей возникают проблемы, даже у доношенных, в виде дыхательной недостаточности. Было несколько случаев, возможно, это совпадение", - допускает специалист и напоминает, что, с точки зрения физического здоровья, беременные женщины в группе риска по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе ковидом и гриппом.
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