https://crimea.ria.ru/20230120/vaktsinatsiya-ot-covid-i-beremennost-sovety-glavvracha-roddoma-v-krymu-1126480224.html

Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму

Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в Крыму

Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 лучше всего до планируемой беременности или после 20-й недели гестации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T07:35

2023-01-20T07:35

2023-01-20T07:35

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Главврач роддома №2 Глазков рекомендует прививаться от ковида до планируемой беременности Главврач роддома №2 Глазков рекомендует прививаться от ковида до планируемой беременности audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 лучше всего до планируемой беременности или после 20-й недели гестации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил главный врач родильного дома №2 в Симферополе Илья Глазков.Глазков напомнил, что в период пандемии коронавирусной инфекции симферопольский роддом №2 служил ковидным госпиталем. Исходя из этой практики, главврач заявил, что количество пациентов с тяжелым течением COVID-19, прививавшихся отечественным "Спутником", было минимальным.По мнению эксперта, опыт пережившего пандемию Крыма может свидетельствовать о положительном эффекте вакцинации всех слоев населения исходя из индивидуальных особенностей организма, в число которых входит и беременность."Прививаться лучше до беременности. Мы же понимаем, что вакцина работает на год. Если мы планируем беременность, необходимо принять все меры, чтобы она протекала в комфортных условиях. Для этого нужно привиться, заведомо обследоваться вместе с супругом, начать принимать фолиевую кислоту", - рекомендует профессор.Если же произошла незапланированная беременность, то принимать решение о вакцинации стоит после 20-й недели вместе с врачом, сказал он и добавил, что, если бы речь шла о его близких, выбор был бы очевиден – прививка нужна.Акушер со стажем отметил, что в случае беременности страшнее не ковид, а возможные осложнения. Так, поражение органов, центральной нервной или сосудистой системы после ковида ставит под вопрос вынашивание и качество вынашивания беременности.Вместе с тем он считает, что популярная сегодня теория о влиянии вакцин на способность мужчин и женщин к зачатию не более чем манипуляция.Рост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю >>"Говорить о том, что категорически уменьшилась фертильность… это манипуляция группами, я не читал такой информации. Единственное, что нас настораживает, что если женщина переболела ковидом (в тяжелой форме – прим. ред.), забеременела, родила в ближайшие после болезни 6-10 месяцев, то у детей возникают проблемы, даже у доношенных, в виде дыхательной недостаточности. Было несколько случаев, возможно, это совпадение", - допускает специалист и напоминает, что, с точки зрения физического здоровья, беременные женщины в группе риска по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе ковидом и гриппом.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорГинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родитьРодильный дом №2 в Симферополе больше не перепрофилируют на ковид

https://crimea.ria.ru/20220909/nuzhno-li-vaktsinirovat-rebenka-ot-kovid--vrach-pediatr-1124452926.html

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