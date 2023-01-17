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Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - Роспотребнадзор
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - Роспотребнадзор
Почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено за неделю в России, это на 53 процента больше показателя прошлой недели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T14:03
2023-01-17T14:03
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено за неделю в России, это на 53 процента больше показателя прошлой недели. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Какой вирус доминирует в РоссииВ структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009, или так называемого "свиного". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.Кроме того, циркулируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы. В связи с этим в российских субъектах проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий для населения.Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась почти на 40%. Так, за этот период в стране зарегистрировано чуть больше 31 тысячи случаев заболевания."Кракен" может сломать иммунную защитуПервый случай заболевания новым штаммом COVID-19 "кракен" был выявлен у заболевшего в Пензенской области. На фоне этого россиян призвали соблюдать меры профилактики и избегать мест с массовым скоплением людей, однако заверили, что новых ограничений не последует. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных может не хватить иммунной защиты от омикрон-штамма коронавируса "кракен".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садахГрозит ли Крыму дефицит лекарствРезкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19
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роспотребнадзор, здравоохранение в россии, общество, здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53%

14:03 17.01.2023
 
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Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено за неделю в России, это на 53 процента больше показателя прошлой недели. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников", - отметили в ведомстве.

Какой вирус доминирует в России

В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009, или так называемого "свиного". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.
Кроме того, циркулируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы. В связи с этим в российских субъектах проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий для населения.
Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась почти на 40%. Так, за этот период в стране зарегистрировано чуть больше 31 тысячи случаев заболевания.

"Кракен" может сломать иммунную защиту

Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 "кракен" был выявлен у заболевшего в Пензенской области. На фоне этого россиян призвали соблюдать меры профилактики и избегать мест с массовым скоплением людей, однако заверили, что новых ограничений не последует. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных может не хватить иммунной защиты от омикрон-штамма коронавируса "кракен".
"Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье", - отметила она.
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