https://crimea.ria.ru/20230117/zabolevaemost-grippom-i-orvi-za-nedelyu-vyrosla-na-53---rospotrebnadzor-1126431881.html

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - Роспотребнадзор

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - Роспотребнадзор

Почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено за неделю в России, это на 53 процента больше показателя прошлой недели. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T14:03

2023-01-17T14:03

2023-01-17T14:03

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено за неделю в России, это на 53 процента больше показателя прошлой недели. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Какой вирус доминирует в РоссииВ структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009, или так называемого "свиного". Также отмечается рост заболеваемости гриппом B.Кроме того, циркулируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы. В связи с этим в российских субъектах проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий для населения.Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась почти на 40%. Так, за этот период в стране зарегистрировано чуть больше 31 тысячи случаев заболевания."Кракен" может сломать иммунную защитуПервый случай заболевания новым штаммом COVID-19 "кракен" был выявлен у заболевшего в Пензенской области. На фоне этого россиян призвали соблюдать меры профилактики и избегать мест с массовым скоплением людей, однако заверили, что новых ограничений не последует. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных может не хватить иммунной защиты от омикрон-штамма коронавируса "кракен".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садахГрозит ли Крыму дефицит лекарствРезкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19

https://crimea.ria.ru/20230113/vaktsina-ot-krakena--rossiyskie-uchenye-pristupili-k-razrabotke-1126379921.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, здравоохранение в россии, общество, здоровье