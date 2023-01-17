https://crimea.ria.ru/20230117/rezkiy-rost-v-rossii-v-poltora-raza-vyroslo-chislo-patsientov-s-covid-19-1126427887.html

Резкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19

Резкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Резкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19

В 66 регионах России выросло число госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T11:44

2023-01-17T11:44

2023-01-17T11:44

распространение коронавируса в рф

общество

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В 66 регионах России выросло число госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.За сутки выявили 4 042 новых случая, скончались 45 человек. Выздоровели 4 933 пациента.Данные по COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 050 положительных на COVID-19. В больницы госпитализированы три пациента, выписаны – 28.В Севастополе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года.Новый вирус "кракен"Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 "кракен" был выявлен у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных может не хватить иммунной защиты от омикрон-штамма коронавируса "кракен", поэтому нужно беречь здоровье и соблюдать личную гигиену."Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье", - отметила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"

https://crimea.ria.ru/20230117/covid-19-snova-nastupaet-skolko-chelovek-zabolelo-v-krymu-i-sevastopole-1126426857.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии, новости