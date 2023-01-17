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Резкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Резкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19
Резкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Резкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19
В 66 регионах России выросло число госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T11:44
2023-01-17T11:44
распространение коронавируса в рф
общество
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В 66 регионах России выросло число госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.За сутки выявили 4 042 новых случая, скончались 45 человек. Выздоровели 4 933 пациента.Данные по COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 050 положительных на COVID-19. В больницы госпитализированы три пациента, выписаны – 28.В Севастополе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года.Новый вирус "кракен"Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 "кракен" был выявлен у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных может не хватить иммунной защиты от омикрон-штамма коронавируса "кракен", поэтому нужно беречь здоровье и соблюдать личную гигиену."Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье", - отметила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"
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распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии, новости
Резкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19

Оперштаб: в 66 регионах России увеличилось число пациентов с COVID-19

11:44 17.01.2023
 
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Медик в красной зоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В 66 регионах России выросло число госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
"В стране количество госпитализаций за сутки составило 877 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 141,6%. Рост числа госпитализаций отмечен в 66 регионах, снижение - в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах", - говорится в сообщении.
За сутки выявили 4 042 новых случая, скончались 45 человек. Выздоровели 4 933 пациента.
Данные по COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 050 положительных на COVID-19. В больницы госпитализированы три пациента, выписаны – 28.
В Севастополе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года.
Новый вирус "кракен"
Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 "кракен" был выявлен у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных может не хватить иммунной защиты от омикрон-штамма коронавируса "кракен", поэтому нужно беречь здоровье и соблюдать личную гигиену.
"Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье", - отметила она.
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