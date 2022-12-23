https://crimea.ria.ru/20221223/ochen-tyazhelyy-gripp-vrach-otsenil-situatsiyu-s-zabolevaemostyu-v-krymu-1126080973.html

Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму

Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму

В Крым пришел тяжелый грипп, от которого страдает вся дыхательная система, в том числе легкие. Об этом рассказал директор Крымского республиканского центра... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T07:35

2022-12-23T07:35

2022-12-23T07:35

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Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в Крыму Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крым пришел тяжелый грипп, от которого страдает вся дыхательная система, в том числе легкие. Об этом рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в эфире радио "Спутник в Крыму".Как сообщалось, в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты три школы и более 100 классов, а также 18 групп в 14 детских садах. Число классов, где приостановлен учебный процесс, за три дня выросло вдвое.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппомСводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 22 декабря

https://crimea.ria.ru/20221215/pochemu-lyudi-umirayut-ot-grippa-1125919852.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, сергей олефиренко, грипп, свиной грипп, орви, общество