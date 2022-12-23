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Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму
Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму
В Крым пришел тяжелый грипп, от которого страдает вся дыхательная система, в том числе легкие. Об этом рассказал директор Крымского республиканского центра... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T07:35
2022-12-23T07:35
радио "спутник в крыму"
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
сергей олефиренко
грипп
свиной грипп
орви
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Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в Крыму
Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крым пришел тяжелый грипп, от которого страдает вся дыхательная система, в том числе легкие. Об этом рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в эфире радио "Спутник в Крыму".Как сообщалось, в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты три школы и более 100 классов, а также 18 групп в 14 детских садах. Число классов, где приостановлен учебный процесс, за три дня выросло вдвое.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппомСводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 22 декабря
https://crimea.ria.ru/20221215/pochemu-lyudi-umirayut-ot-grippa-1125919852.html
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новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, сергей олефиренко, грипп, свиной грипп, орви, общество
Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму

Врач Олефиренко: в Крым пришел тяжелый грипп, который бьет по легким

07:35 23.12.2022
 
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Медицинская маска в руке медика. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крым пришел тяжелый грипп, от которого страдает вся дыхательная система, в том числе легкие. Об этом рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в эфире радио "Спутник в Крыму".
"У нас COVID отступил, а грипп пришел. И, к сожалению, я вынужден констатировать, что ситуация с гриппом напряженная. Температура держится по 3-4 дня, грипп очень тяжелый, протекает сложно и, как и коронавирус, "бьет" по легким. И лучшим способом защиты является вакцинация. Несмотря на окончание прививочной кампании, можно обратиться в медучреждения и сделать прививку", - сообщил он.
Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в Крыму
07:35
Как сообщалось, в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты три школы и более 100 классов, а также 18 групп в 14 детских садах. Число классов, где приостановлен учебный процесс, за три дня выросло вдвое.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.
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