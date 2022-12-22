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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 22 декабря - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 22 декабря
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 22 декабря - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 22 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 39 человек. РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T10:30
2022-12-22T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 39 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 30 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 469 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 595 человек. Выписаны 38 человек, за весь период – 203 083", - рассказали в региональном минздраве.Данные по СевастополюВ городе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. В стационары госпитализировали четырех человек, выписали 11. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 40 - с подтвержденным диагнозом.В четырех госпиталях развернуто 110 коек для лечения пациентов с ковидом и подозрением на него. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заразились коронавирусной инфекцией 97 046 человек, выздоровели 94 258.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – РоспотребнадзорДесятки новых случаев: ковидная статистика Крыма и СевастополяКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппом
https://crimea.ria.ru/20221219/budut-li-v-rossii-vvodit-qr-kody-i-ogranicheniya-iz-za-grippa-1125988362.html
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новости крыма, крым, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь, общество, здоровье
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 22 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 42 новых случая COVID-19

10:30 22.12.2022
 
© РИА Новости КрымМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 39 человек.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 30 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 469 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 595 человек. Выписаны 38 человек, за весь период – 203 083", - рассказали в региональном минздраве.
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Данные по Севастополю

В городе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. В стационары госпитализировали четырех человек, выписали 11. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 40 - с подтвержденным диагнозом.
В четырех госпиталях развернуто 110 коек для лечения пациентов с ковидом и подозрением на него. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заразились коронавирусной инфекцией 97 046 человек, выздоровели 94 258.
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