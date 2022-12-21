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Десятки новых случаев: ковидная статистика Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Десятки новых случаев: ковидная статистика Крыма и Севастополя
Десятки новых случаев: ковидная статистика Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Десятки новых случаев: ковидная статистика Крыма и Севастополя
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 55 человек, один пациент... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T10:09
2022-12-21T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 55 человек, один пациент скончался.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 439 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 53 пациента, из них 46 — с подтвержденным COVID-19.В городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 024 человека, выздоровели 94 250.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – РоспотребнадзорБудут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппаВ Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппа
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Десятки новых случаев: ковидная статистика Крыма и Севастополя

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 39 новых случаев COVID-19

10:09 21.12.2022 (обновлено: 10:10 21.12.2022)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 55 человек, один пациент скончался.
Коронавирусная сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 439 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 588 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 32 человека, за весь период – 203 045", — сообщили в республиканском минздраве.
Летальных исходов не зафиксировано.
Коронавирусная сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 53 пациента, из них 46 — с подтвержденным COVID-19.
В городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 024 человека, выздоровели 94 250.
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