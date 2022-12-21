https://crimea.ria.ru/20221221/desyatki-novykh-sluchaev-kovidnaya-statistika-kryma-i-sevastopolya-1126024362.html

Десятки новых случаев: ковидная статистика Крыма и Севастополя

Десятки новых случаев: ковидная статистика Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Десятки новых случаев: ковидная статистика Крыма и Севастополя

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 55 человек, один пациент... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T10:09

2022-12-21T10:09

2022-12-21T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медики подтвердили диагноз у 55 человек, один пациент скончался.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 439 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны двое. На данный момент в больницах находятся 53 пациента, из них 46 — с подтвержденным COVID-19.В городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 024 человека, выздоровели 94 250.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – РоспотребнадзорБудут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппаВ Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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