https://crimea.ria.ru/20240503/ocherednoy-tank-abrams-unichtozhen-v-zone-svo-1137027221.html

Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО

Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО

Подразделения российских войск уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T16:38

2024-05-03T16:38

2024-05-03T16:38

министерство обороны рф

танки abrams

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, машину уничтожили бойцы группировки войск "Центр" в Донецкой Народной Республике.Таким образом, с начала года бойцы ВС России уничтожили более 10 танков М1 Abrams. Одну из машин, которую удалось эвакуировать с линии фронта, представили на выставке трофейной техники стран НАТО и Украины, которая открылась 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый танк Abrams эвакуирован с линии фронтаВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала годаЗапад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генерал

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, танки abrams, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости