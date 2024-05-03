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Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО
Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО
Подразделения российских войск уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T16:38
2024-05-03T16:38
2024-05-03T16:38
министерство обороны рф
танки abrams
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, машину уничтожили бойцы группировки войск "Центр" в Донецкой Народной Республике.Таким образом, с начала года бойцы ВС России уничтожили более 10 танков М1 Abrams. Одну из машин, которую удалось эвакуировать с линии фронта, представили на выставке трофейной техники стран НАТО и Украины, которая открылась 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый танк Abrams эвакуирован с линии фронтаВоенные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала годаЗапад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генерал
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, танки abrams, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО
Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне СВО - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, машину уничтожили бойцы группировки войск "Центр" в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную пушку DANA М2 чешского производства, гаубицу "МСТА-Б", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке Минобороны.
Таким образом, с начала года бойцы ВС России уничтожили более 10 танков М1 Abrams. Одну из машин, которую удалось эвакуировать с линии фронта, представили на выставке трофейной техники стран НАТО и Украины, которая открылась 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.
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