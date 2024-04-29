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Первый танк Abrams эвакуирован с линии фронта

Первый танк Abrams эвакуирован с линии фронта - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Первый танк Abrams эвакуирован с линии фронта

Первый американский танк М1 Abrams вывезен с линии боевого соприкосновения. Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали его на Авдеевском участке в... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T07:30

2024-04-29T07:30

2024-04-29T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Первый американский танк М1 Abrams вывезен с линии боевого соприкосновения. Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали его на Авдеевском участке в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.Ранее американские СМИ признали, что из 31 переданных Украине танков Abrams, пять уже выведены из строя за последние месяцы. В связи с этим в пятницу Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала использовать переданные США танки из-за активности российских беспилотников. Эту информацию подтвердил депутат верховной рады Украины Максим Бужанский. Это уже не первое трофейное вооружение западного образца, эвакуированное российскими силами с линии фронта. В середине апреля с Авдеевского направления был эвакуирован немецкий танк Leopard 2. На этой неделе бойцы Центрального военного округа вывезли подбитую под Авдеевкой инженерную машину разграждения М1150 Shredder, созданную на базе Abrams.Первого мая на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными во время спецоперации. В экспозиции будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Помимо упомянутого Leopard, гости смогут ознакомиться с немецкой БМП Marder, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала годаПервый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВОС миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard

https://crimea.ria.ru/20230125/nazvany-uyazvimye-mesta-tankov-leopard-i-abrams-na-ukraine-1126574964.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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