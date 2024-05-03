https://crimea.ria.ru/20240503/na-ukraine-budut-prizyvat-v-armiyu-bolnykh-vich-i-onkologiey-1137022212.html
На Украине будут призывать в армию больных ВИЧ и онкологией
На Украине будут призывать в армию больных ВИЧ и онкологией - РИА Новости Крым, 03.05.2024
На Украине будут призывать в армию больных ВИЧ и онкологией
Граждан Украины с ВИЧ, гепатитом, онкологическими заболеваниями, а также легкими формами психических расстройств признали годными к службе в рядах ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T15:38
2024-05-03T15:38
2024-05-03T15:39
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Граждан Украины с ВИЧ, гепатитом, онкологическими заболеваниями, а также легкими формами психических расстройств признали годными к службе в рядах ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на соответствующий приказ минобороны страны.В частности, непригодными к службе признают только тех украинце с ВИЧ, у которых заболевание прогрессирует. Остальные носители вируса могут либо служить в тыловых частях и территориальных центрах комплектования (ТЦК), либо на фронте, если речь о бессимптомных носителях.В случае туберкулеза с воинского учета снимут только тех, кто находится на активной стадии заболевания с выделением бактерий и распадом легочной ткани. Те, кто имеет клинически излеченный туберкулез, могут служить в ТЦК и частях обеспечения. Если же у призывника есть "остаточные явления" после излеченного туберкулеза, то он полностью пригоден.Онкологических больных не будут призывать только при условии, если они неоперабельные, имеют метастазы или быстро прогрессирующую опухоль.Призывников, у которых прооперирована первичная опухоль или она у них "медленно прогрессирующая", могут направить служить в тыл. Полностью годными к службе признают тех, у кого рак находится в стадии стойкой ремиссии.На тыловую службу также могут призвать людей с легкими психическими расстройствами, при синдромах зависимости, расстройствах поведения с редкими приступами аффекта. Также в ТЦК и тыл могут отправить людей с умственной отсталостью легкой степени.Кроме того, беременные и рожавшие женщины считаются пригодными к службе, если беременность и послеродовой период прошли без осложнений. Осложнения дают право на отпуск или увольнение.Усиление мобилизации на Украине18 мая вступает в силу законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе.Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после принятия киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением вооружением и техникой будут большие проблемы. Кроме того, изъятие из нового закона нормы о демобилизации после трех лет службы может повлечь за собой усиление возмущений и бунты в рядах ВСУ, считает аналитик.
https://crimea.ria.ru/20240422/skandalnyy-zakon-o-mobilizatsii-na-ukraine-uzhestochat---azarov-1136749565.html
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тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, новости
На Украине будут призывать в армию больных ВИЧ и онкологией
Украинцев с ВИЧ и онкологией признали годными для службы в ВСУ
15:38 03.05.2024 (обновлено: 15:39 03.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Граждан Украины с ВИЧ, гепатитом, онкологическими заболеваниями, а также легкими формами психических расстройств признали годными к службе в рядах ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на соответствующий приказ минобороны страны.
В частности, непригодными к службе признают только тех украинце с ВИЧ, у которых заболевание прогрессирует. Остальные носители вируса могут либо служить в тыловых частях и территориальных центрах комплектования (ТЦК), либо на фронте, если речь о бессимптомных носителях.
В случае туберкулеза с воинского учета снимут только тех, кто находится на активной стадии заболевания с выделением бактерий и распадом легочной ткани. Те, кто имеет клинически излеченный туберкулез, могут служить в ТЦК и частях обеспечения. Если же у призывника есть "остаточные явления" после излеченного туберкулеза, то он полностью пригоден.
Онкологических больных не будут призывать только при условии, если они неоперабельные, имеют метастазы или быстро прогрессирующую опухоль.
Призывников, у которых прооперирована первичная опухоль или она у них "медленно прогрессирующая", могут направить служить в тыл. Полностью годными к службе признают тех, у кого рак находится в стадии стойкой ремиссии.
На тыловую службу также могут призвать людей с легкими психическими расстройствами, при синдромах зависимости, расстройствах поведения с редкими приступами аффекта. Также в ТЦК и тыл могут отправить людей с умственной отсталостью легкой степени.
Кроме того, беременные и рожавшие женщины считаются пригодными к службе, если беременность и послеродовой период прошли без осложнений. Осложнения дают право на отпуск или увольнение.
Усиление мобилизации на Украине
18 мая вступает в силу законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.
Согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.
Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.
Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе.
Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.
В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение
, что после принятия киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением вооружением и техникой будут большие проблемы. Кроме того, изъятие из нового закона нормы о демобилизации после трех лет службы может повлечь за собой усиление возмущений и бунты в рядах ВСУ, считает аналитик.