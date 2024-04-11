https://crimea.ria.ru/20240411/mobilizatsiya-na-ukraine-kak-novyy-zakon-povliyaet-na-chislennost-vsu-1136481992.html

Мобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ

Мобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Мобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ

После принятия закона об ужесточении мобилизации киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T16:34

2024-04-11T16:34

2024-04-11T16:34

эксклюзивы риа новости крым

мобилизация на украине

украина

мнения

василий дандыкин

всу (вооруженные силы украины)

общество

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135148792_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9cbf825caebb7c7f3edda5225776aa05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. После принятия закона об ужесточении мобилизации киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением вооружением и техникой будут большие проблемы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.По словам Дандыкина, о боевых качествах уже мобилизованных украинцев можно судить по тем военным, которые попадают в российский плен, и вряд ли Киеву удастся заполучить более эффективных бойцов в рамках новой мобилизации.Кроме того, изъятие из нового закона нормы о демобилизации после трех лет службы может повлечь за собой усиление возмущений и бунты в рядах ВСУ, считает эксперт."Украинские войска ежедневно несут очень большие потери, что мы можем видеть по сводкам, и это без учета того, что мы еще бьем по тылам. Во многих селах практически не осталось мужчин, а площадь кладбищ постоянно растет. Вся эта критическая масса назревает, с учетом того, что их (военных ВСУ – ред.) теснят практически на всех направлениях. Их прорвет, как плотину в половодье. Думаю, это не столь отдаленная перспектива", - предположил аналитик.Закон об ужесточении мобилизации на УкраинеВ четверг Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Так, согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссиюМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи

https://crimea.ria.ru/20240410/zelenskiy-snova-idet-v-kontrnastup--skolko-mogut-proderzhatsya-vsu-1136438375.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, украина, мнения, василий дандыкин, всу (вооруженные силы украины), общество, новости сво