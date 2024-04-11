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Мобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ
Мобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Мобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ
После принятия закона об ужесточении мобилизации киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T16:34
2024-04-11T16:34
2024-04-11T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. После принятия закона об ужесточении мобилизации киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением вооружением и техникой будут большие проблемы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.По словам Дандыкина, о боевых качествах уже мобилизованных украинцев можно судить по тем военным, которые попадают в российский плен, и вряд ли Киеву удастся заполучить более эффективных бойцов в рамках новой мобилизации.Кроме того, изъятие из нового закона нормы о демобилизации после трех лет службы может повлечь за собой усиление возмущений и бунты в рядах ВСУ, считает эксперт."Украинские войска ежедневно несут очень большие потери, что мы можем видеть по сводкам, и это без учета того, что мы еще бьем по тылам. Во многих селах практически не осталось мужчин, а площадь кладбищ постоянно растет. Вся эта критическая масса назревает, с учетом того, что их (военных ВСУ – ред.) теснят практически на всех направлениях. Их прорвет, как плотину в половодье. Думаю, это не столь отдаленная перспектива", - предположил аналитик.Закон об ужесточении мобилизации на УкраинеВ четверг Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Так, согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссиюМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
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мобилизация на украине, украина, мнения, василий дандыкин, всу (вооруженные силы украины), общество, новости сво
Мобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ
Ужесточение мобилизации на Украине не поможет ВСУ на поле боя – военный эксперт Дандыкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
После принятия закона об ужесточении мобилизации киевский режим сможет мобилизовать не более 100 тысяч человек, но и с их качественной подготовкой и снабжением вооружением и техникой будут большие проблемы. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
"Думаю, что-то они наскребут, но не такое количество, которое хотят. Скорее всего, смогут мобилизовать несколько десятков тысяч человек, может быть, сотню (тысяч). Но все равно это все "из-под палки" идет… При этом, как этих новобранцев эффективно обучить, чем и как их вооружить – тоже вопрос. Последние пять бригад, которые у них (ВСУ - ред.) сформированы, – пехотные, потому что нет бронетехники. Те М113 (американские бронетранспортеры – ред.), которые им поставляют, еще во времена Вьетнамской войны "бегали". А сами бригады укомплектованы на 45-50%, – сказал аналитик.
По словам Дандыкина, о боевых качествах уже мобилизованных украинцев можно судить по тем военным, которые попадают в российский плен, и вряд ли Киеву удастся заполучить более эффективных бойцов в рамках новой мобилизации.
Кроме того, изъятие из нового закона нормы о демобилизации после трех лет службы может повлечь за собой усиление возмущений и бунты в рядах ВСУ, считает эксперт.
"Украинские войска ежедневно несут очень большие потери, что мы можем видеть по сводкам, и это без учета того, что мы еще бьем по тылам. Во многих селах практически не осталось мужчин, а площадь кладбищ постоянно растет. Вся эта критическая масса назревает, с учетом того, что их (военных ВСУ – ред.) теснят практически на всех направлениях. Их прорвет, как плотину в половодье. Думаю, это не столь отдаленная перспектива", - предположил аналитик.
Закон об ужесточении мобилизации на Украине
В четверг Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Так, согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.
Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.
Также в течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.
Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.
В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.
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