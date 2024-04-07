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Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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https://crimea.ria.ru/20240407/zachem-zelenskiy-obvinil-rossiyu-v-provale-mobilizatsii-na-ukraine-1136351132.html
Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине
Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что Запад поверил в провал мобилизации на Украине и стал прекращать помощь Киеву. Это вранье... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T20:27
2024-04-07T20:27
владимир зеленский (президент украины)
эксклюзивы риа новости крым
наталья киселева
мнения
россия
украина
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что Запад поверил в провал мобилизации на Украине и стал прекращать помощь Киеву. Это вранье лишний раз доказало его полное неуважение как к украинскому, так и к западному обществу – он озабочен только своим имиджем и заработком на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым высказала политолог и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.Накануне Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона, по сути, обвинил Россию в том, что граждане Украины бегут от мобилизации. Больше того, по словам Зеленского, именно Россия убедила Запад в том, что украинцы не хотят защищать свою землю, поэтому партнеры стали отворачиваться от Киева.Зеленский заявил, что ежедневно разговаривает "онлайн и офлайн со всеми лидерами мира" и объясняет им, "что мобилизация в Украине идет, а они живут в другом информационном пузыре".По словам Натальи Киселевой, в сложившихся обстоятельствах как на фронте в зоне СВО, так и на международной арене, киевские власти вынуждены врать и находить все новые поводы, чтобы обвинять Россию в своих неудачах.Что касается "ежедневных разговоров" Зеленского с мировыми лидерами – этого, по мнению политолога, не может быть физически, учитывая, что в мире 194 государства. Поэтому наглое вранье Зеленского говорит только о полном неуважении главы киевского режима как к украинцам, которые действительно бегут от мобилизации, так и к западному обществу во главе с их лидерами, которых он выставляет недалекими людьми, неспособными понять очевидного.Она подчеркнула: правда в том, что Запад и сам прекрасно "находит поводы, чтобы не оказывать дальнейшую помощь Украине", а у Зеленского уже фактически нет поддержки на Украине."Понятно, что какая-то часть поддерживает, но, скорее, уже не самого Зеленского, а просто украинскую нацистскую политику", – заметила она.Поэтому ему и необходимо обманывать всех и во всем, чтобы хоть как-то еще сохранить антироссийский проект "Украина" на плаву и на нем заработать, заключила Киселева.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский стал жертвой американских выборов – Захарова 100 млрд для Зеленского: будут ли члены НАТО раскошеливаться ради Украины Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского
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владимир зеленский (президент украины), наталья киселева, мнения, россия, украина, мобилизация на украине
Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине

Зеленский обвинил РФ в провале закона о мобилизации на Украине для собственного оправдания

20:27 07.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что Запад поверил в провал мобилизации на Украине и стал прекращать помощь Киеву. Это вранье лишний раз доказало его полное неуважение как к украинскому, так и к западному обществу – он озабочен только своим имиджем и заработком на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым высказала политолог и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.

Накануне Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона, по сути, обвинил Россию в том, что граждане Украины бегут от мобилизации. Больше того, по словам Зеленского, именно Россия убедила Запад в том, что украинцы не хотят защищать свою землю, поэтому партнеры стали отворачиваться от Киева.
Зеленский заявил, что ежедневно разговаривает "онлайн и офлайн со всеми лидерами мира" и объясняет им, "что мобилизация в Украине идет, а они живут в другом информационном пузыре".
По словам Натальи Киселевой, в сложившихся обстоятельствах как на фронте в зоне СВО, так и на международной арене, киевские власти вынуждены врать и находить все новые поводы, чтобы обвинять Россию в своих неудачах.

"И один из новых поводов – закон о мобилизации. Причем он совершенно правильно говорит, что украинцы не хотят защищать Зеленского и его банду нелегитимную: в Европе нет такого государства, где бы не состоялись парламентские или президентские выборы в 21 столетии, это просто нонсенс", – заметила Киселева.

Что касается "ежедневных разговоров" Зеленского с мировыми лидерами – этого, по мнению политолога, не может быть физически, учитывая, что в мире 194 государства. Поэтому наглое вранье Зеленского говорит только о полном неуважении главы киевского режима как к украинцам, которые действительно бегут от мобилизации, так и к западному обществу во главе с их лидерами, которых он выставляет недалекими людьми, неспособными понять очевидного.

"На Западе разве не видят, что украинцы не хотят защищать вот такую нацистскую Украину? У них есть статистика, сколько туда уехало, и это далеко не все женщины, дети и старики, а это вполне молодые, способные защищать и работать мужчины. Глупо выглядят? Какой-то имидж каких-то западных государств Зеленского не интересует. Ему важен только он один и получение финансовой помощи, которая разворовывается. Только его будущее и его деньги", – делает вывод Киселева.

Она подчеркнула: правда в том, что Запад и сам прекрасно "находит поводы, чтобы не оказывать дальнейшую помощь Украине", а у Зеленского уже фактически нет поддержки на Украине.
"Понятно, что какая-то часть поддерживает, но, скорее, уже не самого Зеленского, а просто украинскую нацистскую политику", – заметила она.
Поэтому ему и необходимо обманывать всех и во всем, чтобы хоть как-то еще сохранить антироссийский проект "Украина" на плаву и на нем заработать, заключила Киселева.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир Зеленский (президент Украины)Наталья КиселеваМненияРоссияУкраинаМобилизация на Украине
 
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