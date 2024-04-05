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100 млрд для Зеленского: будут ли члены НАТО раскошеливаться ради Украины

100 млрд для Зеленского: будут ли члены НАТО раскошеливаться ради Украины - РИА Новости Крым, 05.04.2024

100 млрд для Зеленского: будут ли члены НАТО раскошеливаться ради Украины

Инициатива генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд взносов для помощи Украине в размере 100 миллиардов долларов вряд ли увенчается успехом, в том числе... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T18:06

2024-04-05T18:06

2024-04-05T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Инициатива генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд взносов для помощи Украине в размере 100 миллиардов долларов вряд ли увенчается успехом, в том числе из-за того, что значительная часть помощи Запада просто разворовывается киевскими чиновниками. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов."Столтенберг – это уже "хромая утка", он уходит со своего поста, поэтому он может говорить все что угодно. Другое дело, что перспектива создания такого фонда явно не обрадовала руководителей западных государств, и уже некоторые лидеры заявили, что не дадут денег на Украину. А другие начали чесать затылки и думать, как бы "слиться" с этой темы, потому что сумма очень солидная", – сказал эксперт.Он отметил, что Украина в настоящий момент представляет собой "черную дыру", в которой исчезают миллиарды долларов, причем не только на поле боя в виде сгоревшей техники.Агентство Bloomberg на этой неделе сообщило, что Столтенберг на июньском саммите НАТО в Вашингтоне предложит создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов для финансирования поставок Украине вооружений. По словам источников агентства, знакомых с ходом обсуждения, члены альянса все еще обсуждают предложение о создании фонда и механизмы расчета.При этом, как пишет издание Politico, инициатива Столтенберга вызвала неоднозначную реакцию со стороны союзников. Так, после презентации идеи некоторые министры стран НАТО, услышав это предложение, "закатили глаза, задаваясь вопросом, откуда взялась такая сумма".Читайте также на РИА Новости Крым:Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле – СМИДля Украины наступает критический момент - глава офиса ЗеленскогоЧлены НАТО создали совместную миссию на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр шатилов, нато, украина, йенс столтенберг, в мире, новости, поставки западного оружия украине, политика