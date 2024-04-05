https://crimea.ria.ru/20240405/ukrainu-ne-priglasyat-v-nato-na-sammite-v-vashingtone-v-iyule---smi-1136302562.html

Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле - СМИ

Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле - СМИ - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле - СМИ

Украина не получит приглашение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО) в ходе назначенного на июль саммита в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T10:26

2024-04-05T10:26

2024-04-05T11:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украина не получит приглашение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО) в ходе назначенного на июль саммита в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на чиновников альянса сообщила The New York Times, пишет РИА Новости.При этом уточняется, что НАТО рассматривает для Киева некий промежуточный вариант, который бы показал, что Киев в долгосрочной перспективе будет обеспечен поддержкой.При этом желания приглашать Украину в члены альянса по-прежнему нет из-за опасений оказаться втянутыми в конфликт, отмечает NYT.В четверг страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, организация позволит использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом. При этом политик отметил, что это якобы не означает, что Североатлантический альянс вступает в украинский конфликт.Замминистра иностранных дел РФ Сергей Грушко в свою очередь заявил, что Россия не намерена вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, однако отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом "предсказуемо и преднамеренно" ухудшаются.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ РФ от Баренцева до Черного моря. По его словам, в выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия. Он подчеркнул, что руководство организации проводит крупнейшие в Европе военные маневры у границ России для ее "сдерживания".Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил уверенность, что прямого столкновения между Россией и странами НАТО не будет, потому что лидеры стран Североатлантического альянса очень опасаются серьезных последствий такого сценария развития событий.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу – ПутинНАТО не обсуждает ввод контингента на Украину – СтолтенбергВ Крыму прокомментировали атаки на ЧФ ракетами НАТО

https://crimea.ria.ru/20240405/ekspert-nazval-glavnuyu-tsel-vtyagivaniya-v-nato-shvetsii-i-finlyandii-1136289626.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, расширение нато, украина, сша, политика, новости