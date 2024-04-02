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Строптивые регионы и НАТО в Черном море - главное из заявлений Патрушева

Строптивые регионы и НАТО в Черном море - главное из заявлений Патрушева - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Строптивые регионы и НАТО в Черном море - главное из заявлений Патрушева

НАТО намеревается наращивать свой военный потенциал у границ России до Черного моря, а также готовит диверсантов для совершения антироссийских акций. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T06:59

2024-04-02T06:59

2024-04-02T06:59

николай патрушев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. НАТО намеревается наращивать свой военный потенциал у границ России до Черного моря, а также готовит диверсантов для совершения антироссийских акций. Об этом секретарь Совбеза безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.Он подчеркнул, что руководство организации проводит крупнейшие в Европе военные маневры у границ России для ее "сдерживания"."Только в минувшем году НАТО и ее страны-члены провели 130 коалиционных и более 1 тысячи национальных военных учений и тренировок. Заметьте, не за десятилетие, а за один 2023 год", - добавил Патрушев.По его словам, при этом инструкторы Альянса на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов.Он также указал на неопровержимые данные, что Киев с подачи США и НАТО после государственного переворота в 2014 году планировал крайне жестко решить вопрос со своими "строптивыми" регионами."Учения НАТО стали регулярно проходить на территории Украины начиная с 1995 года. А в 2004 году, жертвуя суверенитетом страны в угоду альянса, Верховная рада приняла закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины. Усиленная милитаризация началась после совершенного Западом госпереворота в Киеве в феврале 2014 года и устроенного укронацистами геноцида русскоязычного населения. Имеются неопровержимые доказательства того, что Киев с подачи США и НАТО намеревался крайне жестко силовым путем решить вопрос со "строптивыми" регионами", - добавил Патрушев.При этом на данном этапе спецоперации США и НАТО намерены сохранить хотя бы часть Украины как полностью подконтрольную им антироссийскую территорию."В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока. В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными", - заключил Патрушев.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессией16 терактов пресекли на Северном Кавказе – Патрушев

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николай патрушев, совет безопасности россии , нато, россия, безопасность, украина, новости