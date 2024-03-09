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Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессией

Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессией - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессией

Появление боевых самолетов стран НАТО над Черным морем является откровенной агрессией в попытке спровоцировать жеский ответ. Такое мнение выразил постоянный... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T09:21

2024-03-09T09:21

2024-03-09T09:05

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безопасность республики крым и севастополя

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Появление боевых самолетов стран НАТО над Черным морем является откровенной агрессией в попытке спровоцировать жеский ответ. Такое мнение выразил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.5 марта российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции над Черным морем. На следующий день два истребителя "Тайфун" и один самолет-разведчик ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря. При их приближении к государственной границе России в воздух был поднят российский истребитель Су-30.В феврале этого года началась активная фаза самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО Steadfast Defender 2024. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, порядка 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тысячи наземных боевых машин, включая 133 танка. Часть мероприятий пройдет на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, то есть у границ России.В рамках учений 5 марта стартовали военные маневры в Польше "Дракон-24", в которых задействованы около 20 тысяч военных. Маневры проходят в 180 км от Калининграда.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение НАТО провести учения такого уровня свидетельствуют о реальных опасениях альянса, а также о его неверии в военные успехи киевского режима в зоне специальной военной операции.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что НАТО отрабатывает в Европе сценарий вооруженного противостояния с Россией, это усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире. Читайте также на РИА Новости Крым:Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном мореКремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасностиСамолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребитель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, георгий мурадов, черное море, граница, нато, авиация, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, новости крыма, мнения