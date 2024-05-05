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Главное за день: 5 мая

Главное за день: 5 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Главное за день: 5 мая

Российские военные взяли под контроль Очеретино в Донецкой Народной Республике. Украина в августе может объявить дефолт. В Бердянске сотрудник исправительной... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T22:10

2024-05-05T22:10

2024-05-05T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль Очеретино в Донецкой Народной Республике. Украина в августе может объявить дефолт. В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто. В Крыму произошел большой пожар на территории агрофирмы. В России утвержден новый профессиональный праздник. Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны России. Также российские военные за сутки разбиди ракетные склады ВСУ под Одессой и цеха по производству топлива и беспилотников в зоне спецоперации, уничтожили еще 1155 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и взяли более выгодные рубежи.Дефолт УкраиныВласти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут договориться с иностранными кредиторами о частичном прощении долгов, пишет Wall Street Journal. По данным издания, переговоры с держателями долговых облигаций Киев рассчитывает начать в мае и планирует привлечь к участию в них США и другие страны, однако одобрение сделки не гарантировано из-за ряда опасений западного руководства.Взрыв в БердянскеВ Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. Как сообщил губернатор Запорожской области, под днище машин была заложена взрывчатка. Региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства.Пожары в КрымуПожар на площади 1 800 квадратных метров произошел в воскресенье в нижнегорском селе Жемчужное - загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов. Пожар в овощехранилище мешает тушить сильный ветер. В Партените в воскресенье пожар охватил одно из нежилых зданий, обошлось без пострадавших сообщили ранее РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по данном факту.Новый праздник в РФПравительство России утвердило новый профессиональный праздник - День математика, датой его празднования определено 1 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба Кабмина.Взрывы на СолнцеИсключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце 5 мая, в том числе зафиксированы вспышки, приближенные к высшему баллу X. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, актив Солнца неизбежно вызовет сильные магнитные бури на Земле в следующие два дня.

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https://crimea.ria.ru/20240505/den-pobedy-o-glavnom-smysle-pravoslavnoy-paskhi-i-traditsiyakh-prazdnika--1136913728.html

https://crimea.ria.ru/20240505/vladimir-putin-pozdravil-pravoslavnykh-khristian-s-prazdnikom-paskhi-1137058355.html

https://crimea.ria.ru/20240505/patriarkh-kirill-obyavil-vserossiyskiy-krestnyy-khod-s-ikonoy-opolcheniya-1137066907.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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