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Главное за день: 5 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Главное за день: 5 мая
Главное за день: 5 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Главное за день: 5 мая
Российские военные взяли под контроль Очеретино в Донецкой Народной Республике. Украина в августе может объявить дефолт. В Бердянске сотрудник исправительной... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T22:10
2024-05-05T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль Очеретино в Донецкой Народной Республике. Украина в августе может объявить дефолт. В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто. В Крыму произошел большой пожар на территории агрофирмы. В России утвержден новый профессиональный праздник. Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны России. Также российские военные за сутки разбиди ракетные склады ВСУ под Одессой и цеха по производству топлива и беспилотников в зоне спецоперации, уничтожили еще 1155 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и взяли более выгодные рубежи.Дефолт УкраиныВласти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут договориться с иностранными кредиторами о частичном прощении долгов, пишет Wall Street Journal. По данным издания, переговоры с держателями долговых облигаций Киев рассчитывает начать в мае и планирует привлечь к участию в них США и другие страны, однако одобрение сделки не гарантировано из-за ряда опасений западного руководства.Взрыв в БердянскеВ Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. Как сообщил губернатор Запорожской области, под днище машин была заложена взрывчатка. Региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства.Пожары в КрымуПожар на площади 1 800 квадратных метров произошел в воскресенье в нижнегорском селе Жемчужное - загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов. Пожар в овощехранилище мешает тушить сильный ветер. В Партените в воскресенье пожар охватил одно из нежилых зданий, обошлось без пострадавших сообщили ранее РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по данном факту.Новый праздник в РФПравительство России утвердило новый профессиональный праздник - День математика, датой его празднования определено 1 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба Кабмина.Взрывы на СолнцеИсключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце 5 мая, в том числе зафиксированы вспышки, приближенные к высшему баллу X. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, актив Солнца неизбежно вызовет сильные магнитные бури на Земле в следующие два дня.
https://crimea.ria.ru/20240505/v-bakhchisarae-poyavyatsya-dva-novykh-mikrorayona-1136999564.html
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главное за день, новости, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), пожар, происшествия, владимир путин (политик), пасха
Главное за день: 5 мая

Главные события и заявления воскресенья, 5 мая

22:10 05.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль Очеретино в Донецкой Народной Республике. Украина в августе может объявить дефолт. В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто. В Крыму произошел большой пожар на территории агрофирмы. В России утвержден новый профессиональный праздник. Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны России. Также российские военные за сутки разбиди ракетные склады ВСУ под Одессой и цеха по производству топлива и беспилотников в зоне спецоперации, уничтожили еще 1155 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и взяли более выгодные рубежи.
Стройка - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Вчера, 08:46Радио "Спутник в Крыму"
В Бахчисарае появятся два новых микрорайона

Дефолт Украины

Власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут договориться с иностранными кредиторами о частичном прощении долгов, пишет Wall Street Journal. По данным издания, переговоры с держателями долговых облигаций Киев рассчитывает начать в мае и планирует привлечь к участию в них США и другие страны, однако одобрение сделки не гарантировано из-за ряда опасений западного руководства.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Вчера, 15:52
В МИД ответили на слова Зеленского про украинский шеврон на плече у Бога

Взрыв в Бердянске

В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. Как сообщил губернатор Запорожской области, под днище машин была заложена взрывчатка. Региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства.
Пожар на агрофирме в Крыму
Вчера, 18:19
Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек

Пожары в Крыму

Пожар на площади 1 800 квадратных метров произошел в воскресенье в нижнегорском селе Жемчужное - загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов. Пожар в овощехранилище мешает тушить сильный ветер.
В Партените в воскресенье пожар охватил одно из нежилых зданий, обошлось без пострадавших сообщили ранее РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по данном факту.
Пасха утро карантин пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Вчера, 07:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника

Новый праздник в РФ

Правительство России утвердило новый профессиональный праздник - День математика, датой его празднования определено 1 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба Кабмина.
Путин поздравил православных с праздником Пасхи
Вчера, 09:36
Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Взрывы на Солнце

Исключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце 5 мая, в том числе зафиксированы вспышки, приближенные к высшему баллу X. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, актив Солнца неизбежно вызовет сильные магнитные бури на Земле в следующие два дня.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Вчера, 18:47
Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ПожарПроисшествияВладимир Путин (политик)Пасха
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Заморозки и ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 мая
22:59Крупный пожар в овощехранилище в Крыму ликвидирован
22:10Главное за день: 5 мая
22:03Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ
21:54В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле
21:18Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут искать выход из украинского кризиса
20:54Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине
20:27Наступивший на взрывное устройство подросток погиб в ЛНР, еще трое ранены
19:32Трое детей получили травмы на аттракционе в Ейске на Кубани - прокуратура
18:47Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения
18:22Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло
18:19Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек
18:01Керченская переправа возобновила работу
17:49Большой пожар на агрофирме в Крыму - тушение осложняет ветер
17:23Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело
16:54В Белогорском районе продолжают устранять последствия "шторма века"
16:44В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма
16:25Взрывы в городах Украины - повреждена Славянская ТЭС
16:06Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике
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