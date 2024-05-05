Главное за день: 5 мая
Главные события и заявления воскресенья, 5 мая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль Очеретино в Донецкой Народной Республике. Украина в августе может объявить дефолт. В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто. В Крыму произошел большой пожар на территории агрофирмы. В России утвержден новый профессиональный праздник. Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны России. Также российские военные за сутки разбиди ракетные склады ВСУ под Одессой и цеха по производству топлива и беспилотников в зоне спецоперации, уничтожили еще 1155 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и взяли более выгодные рубежи.
Дефолт Украины
Власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут договориться с иностранными кредиторами о частичном прощении долгов, пишет Wall Street Journal. По данным издания, переговоры с держателями долговых облигаций Киев рассчитывает начать в мае и планирует привлечь к участию в них США и другие страны, однако одобрение сделки не гарантировано из-за ряда опасений западного руководства.
Взрыв в Бердянске
В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. Как сообщил губернатор Запорожской области, под днище машин была заложена взрывчатка. Региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства.
Пожары в Крыму
Пожар на площади 1 800 квадратных метров произошел в воскресенье в нижнегорском селе Жемчужное - загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов. Пожар в овощехранилище мешает тушить сильный ветер.
В Партените в воскресенье пожар охватил одно из нежилых зданий, обошлось без пострадавших сообщили ранее РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по данном факту.
Новый праздник в РФ
Правительство России утвердило новый профессиональный праздник - День математика, датой его празднования определено 1 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба Кабмина.
Взрывы на Солнце
Исключительно высокая вспышечная активность регистрируется на Солнце 5 мая, в том числе зафиксированы вспышки, приближенные к высшему баллу X. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, актив Солнца неизбежно вызовет сильные магнитные бури на Земле в следующие два дня.