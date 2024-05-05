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Украина на грани дефолта - Киев надеется на сделку с кредиторами - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Украина на грани дефолта - Киев надеется на сделку с кредиторами
Украина на грани дефолта - Киев надеется на сделку с кредиторами - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Украина на грани дефолта - Киев надеется на сделку с кредиторами
Власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут договориться с иностранными кредиторами о частичном прощении долгов, пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T12:48
2024-05-05T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут договориться с иностранными кредиторами о частичном прощении долгов, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.По данным издания, переговоры с держателями долговых облигаций Киев рассчитывает начать в мае и планирует привлечь в участию в них США и другие страны, однако одобрение сделки не гарантировано из-за ряда опасений западного руководства.Держатели облигаций предоставили Украине двухлетние "каникулы" по выплате долгов в 2022 году, добавляет издание и подчеркивает, что дефолт испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов.Без финансовой поддержки Запада Украина не выживет, заявлял ранее экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко. Опасения касательно бедственного положения госфинансов Украины стремительно растут – страна нуждается в 9 млрд долларов Запада в месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета, и эта сумма почти в два раза превышает прежний запрос.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет УкраиныУкраине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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украина, экономика, в мире, новости, владимир зеленский (президент украины)
Украина на грани дефолта - Киев надеется на сделку с кредиторами

Украина в августе может объявить дефолт - Wall Street Journal

12:48 05.05.2024 (обновлено: 12:51 05.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГривна
Гривна - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут договориться с иностранными кредиторами о частичном прощении долгов, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
По данным издания, переговоры с держателями долговых облигаций Киев рассчитывает начать в мае и планирует привлечь в участию в них США и другие страны, однако одобрение сделки не гарантировано из-за ряда опасений западного руководства.
"Без соглашения Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся каникулы по выплате долгов держателям облигаций", - сказано в сообщении.
Держатели облигаций предоставили Украине двухлетние "каникулы" по выплате долгов в 2022 году, добавляет издание и подчеркивает, что дефолт испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов.
Без финансовой поддержки Запада Украина не выживет, заявлял ранее экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко. Опасения касательно бедственного положения госфинансов Украины стремительно растут – страна нуждается в 9 млрд долларов Запада в месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета, и эта сумма почти в два раза превышает прежний запрос.
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