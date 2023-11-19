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58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины
58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины - РИА Новости Крым, 19.11.2023
58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины
Бюджетом Украины предусмотрено выделение огромного количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, которые "довели государство до... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T15:41
2023-11-19T15:41
2023-11-19T15:41
николай азаров
новости
мнения
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Бюджетом Украины предусмотрено выделение огромного количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, которые "довели государство до плачевного состояния", только в час на них уходит почти 58 тысяч долларов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.На фоне этой информации появилась новость, что украинских студентов, которые находятся за границей, в скором времени лишат стипендий. И это "звучит просто кощунственно", подчеркивает Азаров.Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в субботу заявил, что власти планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые выехали с Украины и учатся за рубежом, при этом стипендии собираются увеличить тем студентам, кто находится на территории Украины.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что на Украине вполне реальна перспектива нового государственного переворота. Его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму Владимира Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗалужный или Арестович*: Запад готовит замену ЗеленскомуПолитолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
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николай азаров, новости, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины)
58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины
На содержание офиса Зеленского Киев тратит почти 58 тысяч долларов в час – Николай Азаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Бюджетом Украины предусмотрено выделение огромного количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, которые "довели государство до плачевного состояния", только в час на них уходит почти 58 тысяч долларов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Интересно, знают ли украинцы, во сколько им обходится содержание Зеленского и его подельников из "Квартала-95", которые заняли много кабинетов в так называемом офисе президента на Банковой (улица, на которой расположен офис Зеленского – ред.)? Колоссально дорого! Но обратимся к цифрам… Каждый час Украина тратит 2,1 миллиона гривен (почти 58 тысяч долларов) на главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня", – написал Азаров в одной из социальных сетей.
На фоне этой информации появилась новость, что украинских студентов, которые находятся за границей, в скором времени лишат стипендий. И это "звучит просто кощунственно", подчеркивает Азаров.
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в субботу заявил, что власти планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые выехали с Украины и учатся за рубежом, при этом стипендии собираются увеличить тем студентам, кто находится на территории Украины.
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов высказал мнение
, что на Украине вполне реальна перспектива нового государственного переворота. Его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму Владимира Зеленского.
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