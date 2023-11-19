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58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины

58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины - РИА Новости Крым, 19.11.2023

58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины

Бюджетом Украины предусмотрено выделение огромного количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, которые "довели государство до... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T15:41

2023-11-19T15:41

2023-11-19T15:41

николай азаров

новости

мнения

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Бюджетом Украины предусмотрено выделение огромного количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, которые "довели государство до плачевного состояния", только в час на них уходит почти 58 тысяч долларов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.На фоне этой информации появилась новость, что украинских студентов, которые находятся за границей, в скором времени лишат стипендий. И это "звучит просто кощунственно", подчеркивает Азаров.Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в субботу заявил, что власти планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые выехали с Украины и учатся за рубежом, при этом стипендии собираются увеличить тем студентам, кто находится на территории Украины.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что на Украине вполне реальна перспектива нового государственного переворота. Его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму Владимира Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗалужный или Арестович*: Запад готовит замену ЗеленскомуПолитолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга

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николай азаров, новости, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины)