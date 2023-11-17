Рейтинг@Mail.ru
Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231117/novyy-maydan-na-ukraine-vozmozhen-v-blizhayshem-buduschem--mnenie-1132862543.html
Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение
Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение
Перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна, его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T16:51
2023-11-17T16:51
эксклюзивы риа новости крым
мнения
алексей анпилогов
украина
владимир зеленский (президент украины)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111039/52/1110395204_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_909d379de50ebdb353b43353134f0e7c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна, его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.По его словам, Москва к такому возможному сценарию не имеет никакого отношения, поскольку большую часть преступлений, бесчинств, нарушений законодательства, воровство средств осуществляют украинские чиновники, политики и тыловики, что вызывает соответствующую гневную реакцию со стороны общества и военнослужащих ВСУ на фронте.В этой ситуации решающую роль могут сыграть экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*, который активно выступает с критикой Зеленского, и главком ВСУ Валерий Залужный, с которым у украинского президента также существует конфликт.Ранее Зеленский в беседе с представителями иностранных СМИ заявил, ссылаясь на данные разведки, что в стране идет подготовка нового "майдана" и свержения действующей власти, за которой якобы стоит Россия.На минувших выходных в ряде городов Украины прошли митинги за демобилизацию военных ВСУ, люди требуют установить сроки демобилизации и произвести ротацию тех, кто с начала боевых действий находится на передовой.Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что на фоне провала ВСУ украинские элиты готовят почву для смещения Зеленского, подогревая протестные настроения внутри украинского народа, уставшего от бесконечных волн мобилизации. При этом серьезных внутренних конфликтов на Украине ждать не нужно, поскольку все "майданы" украинцев всегда рукотворны и завершаются, как только кукловоды достигают своих целей, считает он.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗалужный или Арестович*: Запад готовит замену ЗеленскомуПолитолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111039/52/1110395204_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_5f0e915dee3ac39d09833dcd296d855a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, алексей анпилогов, украина, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины)
Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение

Оппозиция и военные могут осуществить новый "майдан" и свергнуть Зеленского – эксперт

16:51 17.11.2023
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна, его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
"Майдан" является сейчас одним из сюжетов на Украине, наряду с военным переворотом, который возможен в ближайшем будущем. Причем эти сюжеты могу сочетаться", – сказал эксперт.
По его словам, Москва к такому возможному сценарию не имеет никакого отношения, поскольку большую часть преступлений, бесчинств, нарушений законодательства, воровство средств осуществляют украинские чиновники, политики и тыловики, что вызывает соответствующую гневную реакцию со стороны общества и военнослужащих ВСУ на фронте.
"С одной стороны возможен "майдан" вдов, родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих, покалеченных, которые вернулись и не могут сейчас получить компенсацию. С другой стороны, есть сформировавшая военная каста. Как показывает практика военных переворотов в воюющих странах, путчи происходят при военном поражении и в том случае, когда столице страны грозит смертельная опасность, когда военная каста считает, что она может взять в свои руки власть и сделать то, что не сделали политики", – пояснил Анпилогов.
В этой ситуации решающую роль могут сыграть экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*, который активно выступает с критикой Зеленского, и главком ВСУ Валерий Залужный, с которым у украинского президента также существует конфликт.

"Тот же самый военный переворот может возглавить кто-либо из украинского генштаба, а Залужный может просто его незримо поддержать. Такой вариант тоже возможен. Арестович* может быть политическим триггером, а те же Петр Порошенко, Юлия Тимошенко или кто-то еще из политических тяжеловесов могут подхватить. Этот сюжет очень вероятен", – заключил политолог.

Ранее Зеленский в беседе с представителями иностранных СМИ заявил, ссылаясь на данные разведки, что в стране идет подготовка нового "майдана" и свержения действующей власти, за которой якобы стоит Россия.
На минувших выходных в ряде городов Украины прошли митинги за демобилизацию военных ВСУ, люди требуют установить сроки демобилизации и произвести ротацию тех, кто с начала боевых действий находится на передовой.
Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что на фоне провала ВСУ украинские элиты готовят почву для смещения Зеленского, подогревая протестные настроения внутри украинского народа, уставшего от бесконечных волн мобилизации. При этом серьезных внутренних конфликтов на Украине ждать не нужно, поскольку все "майданы" украинцев всегда рукотворны и завершаются, как только кукловоды достигают своих целей, считает он.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Читайте также на РИА Новости Крым:
Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного
Залужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому
Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАлексей АнпилоговУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин
18:18Очередь перед Крымским мостом растет
18:01Почти килограмм счастья: в Симферополе отметили День недоношенных детей
17:38Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый день
17:21Аксенов: асфальт после ремонта сетей нужно восстанавливать за сутки
17:03Свыше 5 тысяч человек и более 200 единиц техники – потери ВСУ за неделю
16:51Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение
16:36В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"
16:31Армия РФ продвинулась на Южно-Донецком направлении
16:16ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно
15:52ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"
15:28МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах
15:18Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит
15:10У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда
14:45Mriya Resort & SPA признана одним из лучших работодателей Крыма
14:35Женщина за рулем иномарки сбила девочку на пешеходном переходе в Крыму
14:26Первые корабли с российским зерном отправились в Африку
14:14Сильный ливень подтопил больницу в Крыму
13:49ВСУ будут отступать без поддержки Запада – Зеленский
13:21Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
Лента новостейМолния