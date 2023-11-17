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Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение
Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение
Перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна, его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T16:51
2023-11-17T16:51
2023-11-17T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна, его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.По его словам, Москва к такому возможному сценарию не имеет никакого отношения, поскольку большую часть преступлений, бесчинств, нарушений законодательства, воровство средств осуществляют украинские чиновники, политики и тыловики, что вызывает соответствующую гневную реакцию со стороны общества и военнослужащих ВСУ на фронте.В этой ситуации решающую роль могут сыграть экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*, который активно выступает с критикой Зеленского, и главком ВСУ Валерий Залужный, с которым у украинского президента также существует конфликт.Ранее Зеленский в беседе с представителями иностранных СМИ заявил, ссылаясь на данные разведки, что в стране идет подготовка нового "майдана" и свержения действующей власти, за которой якобы стоит Россия.На минувших выходных в ряде городов Украины прошли митинги за демобилизацию военных ВСУ, люди требуют установить сроки демобилизации и произвести ротацию тех, кто с начала боевых действий находится на передовой.Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что на фоне провала ВСУ украинские элиты готовят почву для смещения Зеленского, подогревая протестные настроения внутри украинского народа, уставшего от бесконечных волн мобилизации. При этом серьезных внутренних конфликтов на Украине ждать не нужно, поскольку все "майданы" украинцев всегда рукотворны и завершаются, как только кукловоды достигают своих целей, считает он.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗалужный или Арестович*: Запад готовит замену ЗеленскомуПолитолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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мнения, алексей анпилогов, украина, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины)
Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение
Оппозиция и военные могут осуществить новый "майдан" и свергнуть Зеленского – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Перспектива нового государственного переворота на Украине вполне реальна, его может осуществить ситуативный альянс командования ВСУ и политической оппозиции действующему режиму Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
"Майдан" является сейчас одним из сюжетов на Украине, наряду с военным переворотом, который возможен в ближайшем будущем. Причем эти сюжеты могу сочетаться", – сказал эксперт.
По его словам, Москва к такому возможному сценарию не имеет никакого отношения, поскольку большую часть преступлений, бесчинств, нарушений законодательства, воровство средств осуществляют украинские чиновники, политики и тыловики, что вызывает соответствующую гневную реакцию со стороны общества и военнослужащих ВСУ на фронте.
"С одной стороны возможен "майдан" вдов, родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих, покалеченных, которые вернулись и не могут сейчас получить компенсацию. С другой стороны, есть сформировавшая военная каста. Как показывает практика военных переворотов в воюющих странах, путчи происходят при военном поражении и в том случае, когда столице страны грозит смертельная опасность, когда военная каста считает, что она может взять в свои руки власть и сделать то, что не сделали политики", – пояснил Анпилогов.
В этой ситуации решающую роль могут сыграть экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*, который активно выступает с критикой Зеленского, и главком ВСУ Валерий Залужный, с которым у украинского президента также существует конфликт.
"Тот же самый военный переворот может возглавить кто-либо из украинского генштаба, а Залужный может просто его незримо поддержать. Такой вариант тоже возможен. Арестович* может быть политическим триггером, а те же Петр Порошенко, Юлия Тимошенко или кто-то еще из политических тяжеловесов могут подхватить. Этот сюжет очень вероятен", – заключил политолог.
Ранее Зеленский в беседе с представителями иностранных СМИ заявил, ссылаясь на данные разведки, что в стране идет подготовка нового "майдана" и свержения действующей власти, за которой якобы стоит Россия.
На минувших выходных в ряде городов Украины прошли митинги за демобилизацию военных ВСУ, люди требуют установить сроки демобилизации и произвести ротацию тех, кто с начала боевых действий находится на передовой.
Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что на фоне провала ВСУ украинские элиты готовят почву для смещения Зеленского, подогревая протестные настроения внутри украинского народа, уставшего от бесконечных волн мобилизации. При этом серьезных внутренних конфликтов на Украине ждать не нужно, поскольку все "майданы" украинцев всегда рукотворны и завершаются, как только кукловоды достигают своих целей, считает он.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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