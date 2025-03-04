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Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе
Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе
Генеральный директор Международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин назвал строительство новой взлетно-посадочной полосы важным этапом, впереди –... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T09:47
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новости крыма
аэропорт симферополь
евгений плаксин
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин назвал строительство новой взлетно-посадочной полосы важным этапом, впереди – введение ее в работу.Ранее во вторник стало известно, что в аэропорту Симферополя завершили работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы, объект проверен Ростехнадзором, выдано заключение о соответствии.Новая полоса возводилась в аэропорту с августа 2018 года на месте старой, построенной в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х годов. Новая ВПП имеет бетонный слой с щебеночным слоем (1,4 м) - вдвое больше, чем было на старой полосе. Реконструкция предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2700 метров до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, аэропорт симферополь, евгений плаксин, строительство
Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе

Директор аэропорта Симферополя назвал строительство новой ВПП важным этапом

09:47 04.03.2025 (обновлено: 10:24 04.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин назвал строительство новой взлетно-посадочной полосы важным этапом, впереди – введение ее в работу.
"Завершился еще один важный этап развития аэропорта Симферополь - строительно-монтажные работы на новой взлетно-посадочной полосе. Теперь предстоит кропотливая работа по полноценному введению ее в строй. Благодарны строителям и другим участникам проекта, федеральным и республиканским властям за большую проделанную работу", - сказал он.
Ранее во вторник стало известно, что в аэропорту Симферополя завершили работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы, объект проверен Ростехнадзором, выдано заключение о соответствии.
Новая полоса возводилась в аэропорту с августа 2018 года на месте старой, построенной в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х годов. Новая ВПП имеет бетонный слой с щебеночным слоем (1,4 м) - вдвое больше, чем было на старой полосе. Реконструкция предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2700 метров до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений.
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КрымНовости КрымаАэропорт СимферопольЕвгений ПлаксинСтроительство
 
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