Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе
Директор аэропорта Симферополя назвал строительство новой ВПП важным этапом
09:47 04.03.2025 (обновлено: 10:24 04.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин назвал строительство новой взлетно-посадочной полосы важным этапом, впереди – введение ее в работу.
"Завершился еще один важный этап развития аэропорта Симферополь - строительно-монтажные работы на новой взлетно-посадочной полосе. Теперь предстоит кропотливая работа по полноценному введению ее в строй. Благодарны строителям и другим участникам проекта, федеральным и республиканским властям за большую проделанную работу", - сказал он.
Ранее во вторник стало известно, что в аэропорту Симферополя завершили работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы, объект проверен Ростехнадзором, выдано заключение о соответствии.
Новая полоса возводилась в аэропорту с августа 2018 года на месте старой, построенной в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х годов. Новая ВПП имеет бетонный слой с щебеночным слоем (1,4 м) - вдвое больше, чем было на старой полосе. Реконструкция предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2700 метров до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений.
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