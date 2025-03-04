https://crimea.ria.ru/20250304/vperedi--vvedenie-v-stroy-direktor-aeroporta-simferopolya-o-novoy-polose-1144628964.html

Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе

Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе

Генеральный директор Международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин назвал строительство новой взлетно-посадочной полосы важным этапом, впереди –... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T09:47

2025-03-04T09:47

2025-03-04T10:24

крым

новости крыма

аэропорт симферополь

евгений плаксин

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин назвал строительство новой взлетно-посадочной полосы важным этапом, впереди – введение ее в работу.Ранее во вторник стало известно, что в аэропорту Симферополя завершили работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы, объект проверен Ростехнадзором, выдано заключение о соответствии.Новая полоса возводилась в аэропорту с августа 2018 года на месте старой, построенной в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х годов. Новая ВПП имеет бетонный слой с щебеночным слоем (1,4 м) - вдвое больше, чем было на старой полосе. Реконструкция предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2700 метров до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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