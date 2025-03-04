https://crimea.ria.ru/20250304/v-aeroportu-simferopolya-postroili-novuyu-vzletno-posadochnuyu-polosu-1144628423.html

В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосу - РИА Новости Крым, 04.03.2025

В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Симферополя завершили работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы, объект проверен, и выдано заключение о соответствии. Об этом... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T09:13

2025-03-04T09:13

2025-03-04T10:27

крым

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новый аэропорт "симферополь"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В аэропорту Симферополя завершили работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы, объект проверен, и выдано заключение о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Крыму и Севастополю.Работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено.Новая полоса возводилась в аэропорту с августа 2018 года на месте старой, построенной в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х годов. Новая ВПП имеет бетонный слой с щебеночным слоем (1,4 м). Реконструкция предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2700 метров до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений.С 24 февраля 2022 года аэропорт "Симферополь" и еще ряд воздушных гаваней на юге страны приостановили работу из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. С тех пор правительство финансово поддерживает закрытые авиагавани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В аэропорту Симферополя началась масштабная реконструкция взлетной полосыРосавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, новый аэропорт "симферополь", ростехнадзор, строительство