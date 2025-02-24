https://crimea.ria.ru/20250224/rosaviatsiya-nazvala-feykom-slukhi-o-srochnom-otkrytii-aeroportov-yuga-rf-1144432900.html

Росавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФ

Росавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФ - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Росавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФ

В Росавиации опровергли слухи о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной части России и на юге станы. Такое заявление... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T14:34

2025-02-24T14:34

2025-02-24T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Росавиации опровергли слухи о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной части России и на юге станы. Такое заявление появилось на официальном Telegram-канале ведомства.Ранее соцсетях появилась информация, что аэропорты Симферополя, Липецка, Воронежа и других закрытых на юге и в центре России городов срочно готовят к открытию. При этом отделы кадров якобы активно набирают новых людей.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. С тех пор правительство финансово поддерживает закрытые авиагавани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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