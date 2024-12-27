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Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой
Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой
Новый однопутный участок железнодорожных путей будет построен до международного аэропорта "Симферополь", проект получил положительное заключение... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T17:03
2024-12-27T17:03
крымская железная дорога (кжд)
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михаил гончаров
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новый аэропорт "симферополь"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Новый однопутный участок железнодорожных путей будет построен до международного аэропорта "Симферополь", проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.Мероприятие включено в госпрограмму "Строительство". Всего за 10 лет деятельности КЖД дорожники отремонтировали более 400 километров путей, заменили свыше 270 комплектов стрелочных переводов - это увеличило скорость поездов на отдельных участках до 120 км/ч. Кроме того, предусмотрена реконструкция 20 пассажирских платформ. По всем проектам получено согласование Главгосэкспертизы, и уже заключены контракты с подрядчиком. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историюЖелезная дорога через Крымский мост в инфографике РИА Новости Крым15 миллионов пассажиров: железнодорожному вокзалу в Симферополе 73 года
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РИА Новости Крым
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крымская железная дорога (кжд), крым, новости крыма, железные дороги крыма, михаил гончаров, транспорт, логистика, новый аэропорт "симферополь"
Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой

Аэропорт "Симферополь" свяжут с основными городами Крыма железной дорогой - КЖД

17:03 27.12.2024
 
© РИА Новости КрымЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Новый однопутный участок железнодорожных путей будет построен до международного аэропорта "Симферополь", проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.
Мероприятие включено в госпрограмму "Строительство".

"Данным проектом предусмотрено строительство 14 км электрифицированного железнодорожного пути с обустройством 21 искусственного сооружения и возведением пассажирского павильона с платформами", - рассказал Гончаров.

Всего за 10 лет деятельности КЖД дорожники отремонтировали более 400 километров путей, заменили свыше 270 комплектов стрелочных переводов - это увеличило скорость поездов на отдельных участках до 120 км/ч.
Кроме того, предусмотрена реконструкция 20 пассажирских платформ. По всем проектам получено согласование Главгосэкспертизы, и уже заключены контракты с подрядчиком.
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Радио "Спутник в Крыму"Крымская железная дорога (КЖД)КрымНовости КрымаЖелезные дороги КрымаМихаил ГончаровТранспортЛогистикаНовый аэропорт "Симферополь"
 
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