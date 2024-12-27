https://crimea.ria.ru/20241227/aeroport-simferopol-svyazhut-s-gorodami-kryma-zheleznoy-dorogoy-1142970282.html

Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой

Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой

Новый однопутный участок железнодорожных путей будет построен до международного аэропорта "Симферополь", проект получил положительное заключение... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T17:03

2024-12-27T17:03

2024-12-27T17:03

крымская железная дорога (кжд)

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транспорт

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новый аэропорт "симферополь"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Новый однопутный участок железнодорожных путей будет построен до международного аэропорта "Симферополь", проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.Мероприятие включено в госпрограмму "Строительство". Всего за 10 лет деятельности КЖД дорожники отремонтировали более 400 километров путей, заменили свыше 270 комплектов стрелочных переводов - это увеличило скорость поездов на отдельных участках до 120 км/ч. Кроме того, предусмотрена реконструкция 20 пассажирских платформ. По всем проектам получено согласование Главгосэкспертизы, и уже заключены контракты с подрядчиком. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историюЖелезная дорога через Крымский мост в инфографике РИА Новости Крым15 миллионов пассажиров: железнодорожному вокзалу в Симферополе 73 года

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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