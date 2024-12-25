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В Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историю - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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В Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историю
В Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историю - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историю
В Симферополе встретили юбилейный поезд №28 "Москва - Симферополь", который пять лет назад впервые соединил столицу России и столицу Республики Крым. В мае 2024 РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T12:41
2024-12-25T12:53
поезд
гранд сервис экспресс
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новости крыма
праздники и памятные даты
российские железные дороги (ржд)
железные дороги крыма
открытие железнодорожного движения по крымскому мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе встретили юбилейный поезд №28 "Москва - Симферополь", который пять лет назад впервые соединил столицу России и столицу Республики Крым. В мае 2024 года его признали первым фирменным поездом, который курсирует на полуостров, сообщили в пресс-службе компании "Гранд сервис экспресс"."Очень важно, что у нас появилась такая компания, которая купила современные двухэтажные поезда, которые доставляют к нам на отдых людей – для бизнеса, в командировки, что у нас теперь есть возможность выезжать в различные регионы. На данный момент в Крым прибыло уже 25 тысяч таких поездов", – сказала вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина КивикоМинкурортов Крыма очень активно работает с перевозчиком в РК, отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий."Я думаю, те, кто путешествует на поезде, обратили внимание в путевых журналах в том числе есть страница, которая полностью посвящена Крыму. Это специальная программа для всех путешественников, которые едут на отдых, оздоровление в Республику Крым, туристско-информационный центр представлен на Железнодорожном вокзале города Симферополя", – сказал министр.Зал, который мы сегодня открываем, та продукция, которая там представлена, разработана с участием сотрудников туристко-информационного центра. И все те мероприятия, которые проводит компания "Гранд сервис экспресс", представлен на всех площадках, отметил Ганзий.В честь пятилетия запуска железнодорожного сообщения были изготовлены пряники, которыми угощали пассажиров, а также выпущены открытки. Их можно было по прибытии поезда отправить своим близким – мобильное отделение прямо на перроне открылои сотрудники "Почты России". Сотрудники в торжественной обстановке провели церемонию гашения юбилейного почтового конверта.Ранее в Севастополь прибыл первый поезд, который 25 декабря 2019 года впервые проехал по Крымскому мосту – именно он был первым поездом, прибывшим на полуостров. В честь пятилетия запуска движения в Крым среди пассажиров двух поездов была проведена викторина, победителей которой наградили на вокзалах в Симферополе и Севастополе.Самые важные новости ищите в наших всм жгы?соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за годОтмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знатьНовый год для своих: что предлагают отели Крыма жителям полуострова
https://crimea.ria.ru/20241225/v-sevastopol-pribyl-yubileynyy-poezd-tavriya-v-5-letie-zapuska-v-krym-1142898637.html
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96
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В Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историю

В Крыму отметили пятилетие запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

12:41 25.12.2024 (обновлено: 12:53 25.12.2024)
 
© РИА Новости КрымПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе встретили юбилейный поезд №28 "Москва - Симферополь", который пять лет назад впервые соединил столицу России и столицу Республики Крым. В мае 2024 года его признали первым фирменным поездом, который курсирует на полуостров, сообщили в пресс-службе компании "Гранд сервис экспресс".
"Очень важно, что у нас появилась такая компания, которая купила современные двухэтажные поезда, которые доставляют к нам на отдых людей – для бизнеса, в командировки, что у нас теперь есть возможность выезжать в различные регионы. На данный момент в Крым прибыло уже 25 тысяч таких поездов", – сказала вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико
Минкурортов Крыма очень активно работает с перевозчиком в РК, отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Я думаю, те, кто путешествует на поезде, обратили внимание в путевых журналах в том числе есть страница, которая полностью посвящена Крыму. Это специальная программа для всех путешественников, которые едут на отдых, оздоровление в Республику Крым, туристско-информационный центр представлен на Железнодорожном вокзале города Симферополя", – сказал министр.
Зал, который мы сегодня открываем, та продукция, которая там представлена, разработана с участием сотрудников туристко-информационного центра. И все те мероприятия, которые проводит компания "Гранд сервис экспресс", представлен на всех площадках, отметил Ганзий.
© РИА Новости КрымОткрытие бизнес-зала
Открытие бизнес-зала - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости Крым
Открытие бизнес-зала
В честь пятилетия запуска железнодорожного сообщения были изготовлены пряники, которыми угощали пассажиров, а также выпущены открытки. Их можно было по прибытии поезда отправить своим близким – мобильное отделение прямо на перроне открылои сотрудники "Почты России". Сотрудники в торжественной обстановке провели церемонию гашения юбилейного почтового конверта.
© РИА Новости КрымОткрытки с фотографиями поездов "Таврия честь 5-летия запуска поездов в Крым через Крымский мост
Открытки с фотографиями поездов Таврия честь 5-летия запуска поездов в Крым через Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости Крым
Открытки с фотографиями поездов "Таврия честь 5-летия запуска поездов в Крым через Крымский мост
Ранее в Севастополь прибыл первый поезд, который 25 декабря 2019 года впервые проехал по Крымскому мосту – именно он был первым поездом, прибывшим на полуостров. В честь пятилетия запуска движения в Крым среди пассажиров двух поездов была проведена викторина, победителей которой наградили на вокзалах в Симферополе и Севастополе.
Самые важные новости ищите в наших всм жгы?соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополь прибыл юбилейный поезд "Таврия" в 5-летие запуска в Крым
 
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