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В Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историю

В Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историю - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В Крым прибыл юбилейный поезд – пять лет назад он вошел в историю

В Симферополе встретили юбилейный поезд №28 "Москва - Симферополь", который пять лет назад впервые соединил столицу России и столицу Республики Крым. В мае 2024 РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T12:41

2024-12-25T12:41

2024-12-25T12:53

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открытие железнодорожного движения по крымскому мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе встретили юбилейный поезд №28 "Москва - Симферополь", который пять лет назад впервые соединил столицу России и столицу Республики Крым. В мае 2024 года его признали первым фирменным поездом, который курсирует на полуостров, сообщили в пресс-службе компании "Гранд сервис экспресс"."Очень важно, что у нас появилась такая компания, которая купила современные двухэтажные поезда, которые доставляют к нам на отдых людей – для бизнеса, в командировки, что у нас теперь есть возможность выезжать в различные регионы. На данный момент в Крым прибыло уже 25 тысяч таких поездов", – сказала вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина КивикоМинкурортов Крыма очень активно работает с перевозчиком в РК, отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий."Я думаю, те, кто путешествует на поезде, обратили внимание в путевых журналах в том числе есть страница, которая полностью посвящена Крыму. Это специальная программа для всех путешественников, которые едут на отдых, оздоровление в Республику Крым, туристско-информационный центр представлен на Железнодорожном вокзале города Симферополя", – сказал министр.Зал, который мы сегодня открываем, та продукция, которая там представлена, разработана с участием сотрудников туристко-информационного центра. И все те мероприятия, которые проводит компания "Гранд сервис экспресс", представлен на всех площадках, отметил Ганзий.В честь пятилетия запуска железнодорожного сообщения были изготовлены пряники, которыми угощали пассажиров, а также выпущены открытки. Их можно было по прибытии поезда отправить своим близким – мобильное отделение прямо на перроне открылои сотрудники "Почты России". Сотрудники в торжественной обстановке провели церемонию гашения юбилейного почтового конверта.Ранее в Севастополь прибыл первый поезд, который 25 декабря 2019 года впервые проехал по Крымскому мосту – именно он был первым поездом, прибывшим на полуостров. В честь пятилетия запуска движения в Крым среди пассажиров двух поездов была проведена викторина, победителей которой наградили на вокзалах в Симферополе и Севастополе.Самые важные новости ищите в наших всм жгы?соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за годОтмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знатьНовый год для своих: что предлагают отели Крыма жителям полуострова

https://crimea.ria.ru/20241225/v-sevastopol-pribyl-yubileynyy-poezd-tavriya-v-5-letie-zapuska-v-krym-1142898637.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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