https://crimea.ria.ru/20241226/lavrov-sdelal-zayavlenie-ob-otnosheniyakh-rossii-i-sirii-1142934440.html

Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии

Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии

Москва имеет налаженные контакты со всеми действующими политическими силами в Сирии и готова оказать содействие выборному процессу в стране, так чтобы... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T12:05

2024-12-26T12:05

2024-12-26T12:20

сергей лавров

новости

россия

сирия

политика

в мире

сотрудничество

министерство иностранных дел рф (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132329888_0:0:3157:1777_1920x0_80_0_0_49fdb03d66112400dd1669865cafdba0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Москва имеет налаженные контакты со всеми действующими политическими силами в Сирии и готова оказать содействие выборному процессу в стране, так чтобы волеизъявление сирийских граждан прошло с учетом мнения всех этноконфессиональных групп. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Глава МИД подчеркнул, что Москва не отзывала своих дипломатов из Дамаска, контакты с новыми сирийскими властями по линии российского диппредставительства продолжаются, прежде всего, по вопросам обеспечения безопасности российских граждан."У нас много общего с сирийскими друзьями, мы внесли большой вклад в освобождение Сирии от колониальной зависимости, внесли вклад в подготовку кадров. И мы будем такое взаимодействие развивать. Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества мы сможем восстановить работу с новыми властями Сирии, когда окончательно устоится новая структура власти", – сказал министр.При этом, по его словам, Россия готова способствовать выборному процессу в Сирии. Все ведущие страны подчеркивают необходимость сделать это таким образом, чтобы процесс был инклюзивным, чтобы в нем могли участвовать все политические и этноконфессиональные группы сирийского народа.Вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в СирииУход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для РоссииВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

россия

сирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, новости, россия, сирия, политика, в мире, сотрудничество, министерство иностранных дел рф (мид рф)