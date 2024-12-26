https://crimea.ria.ru/20241226/lavrov-sdelal-zayavlenie-ob-otnosheniyakh-rossii-i-sirii-1142934440.html
Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии
Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии
Москва имеет налаженные контакты со всеми действующими политическими силами в Сирии и готова оказать содействие выборному процессу в стране, так чтобы... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T12:05
2024-12-26T12:05
2024-12-26T12:20
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Москва имеет налаженные контакты со всеми действующими политическими силами в Сирии и готова оказать содействие выборному процессу в стране, так чтобы волеизъявление сирийских граждан прошло с учетом мнения всех этноконфессиональных групп. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Глава МИД подчеркнул, что Москва не отзывала своих дипломатов из Дамаска, контакты с новыми сирийскими властями по линии российского диппредставительства продолжаются, прежде всего, по вопросам обеспечения безопасности российских граждан."У нас много общего с сирийскими друзьями, мы внесли большой вклад в освобождение Сирии от колониальной зависимости, внесли вклад в подготовку кадров. И мы будем такое взаимодействие развивать. Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества мы сможем восстановить работу с новыми властями Сирии, когда окончательно устоится новая структура власти", – сказал министр.При этом, по его словам, Россия готова способствовать выборному процессу в Сирии. Все ведущие страны подчеркивают необходимость сделать это таким образом, чтобы процесс был инклюзивным, чтобы в нем могли участвовать все политические и этноконфессиональные группы сирийского народа.Вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в СирииУход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для РоссииВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
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сергей лавров, новости, россия, сирия, политика, в мире, сотрудничество, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии
Москва открыта к контактам со всеми действующими политическими силами в Сирии – Лавров
12:05 26.12.2024 (обновлено: 12:20 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Москва имеет налаженные контакты со всеми действующими политическими силами в Сирии и готова оказать содействие выборному процессу в стране, так чтобы волеизъявление сирийских граждан прошло с учетом мнения всех этноконфессиональных групп. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Мы открыты к контактам со всеми действующими общественно-политическими силами в Сирии, мы поддерживаем эти контакты, причем поддерживаем достаточно давно. Еще до последних событий с большинством из них такие контакты были… И в целом мы заинтересованы и готовы к диалогу и по другим вопросам наших двусторонних отношений и региональной повестки", – сказал Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что Москва не отзывала своих дипломатов из Дамаска, контакты с новыми сирийскими властями по линии российского диппредставительства продолжаются, прежде всего, по вопросам обеспечения безопасности российских граждан.
"У нас много общего с сирийскими друзьями, мы внесли большой вклад в освобождение Сирии от колониальной зависимости, внесли вклад в подготовку кадров. И мы будем такое взаимодействие развивать. Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества мы сможем восстановить работу с новыми властями Сирии, когда окончательно устоится новая структура власти", – сказал министр.
При этом, по его словам, Россия готова способствовать выборному процессу в Сирии. Все ведущие страны подчеркивают необходимость сделать это таким образом, чтобы процесс был инклюзивным, чтобы в нем могли участвовать все политические и этноконфессиональные группы сирийского народа.
"Процесс непростой. Это переходный период, который является подготовкой к выборам... Мы готовы этому процессу содействовать, в том числе в рамках Совбеза ООН и Астанинского формата", – подытожил министр.
Вопрос сохранения российских военных баз
в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.
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