Рейтинг@Mail.ru
Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241226/lavrov-sdelal-zayavlenie-ob-otnosheniyakh-rossii-i-sirii-1142934440.html
Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии
Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии
Москва имеет налаженные контакты со всеми действующими политическими силами в Сирии и готова оказать содействие выборному процессу в стране, так чтобы... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T12:05
2024-12-26T12:20
сергей лавров
новости
россия
сирия
политика
в мире
сотрудничество
министерство иностранных дел рф (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132329888_0:0:3157:1777_1920x0_80_0_0_49fdb03d66112400dd1669865cafdba0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Москва имеет налаженные контакты со всеми действующими политическими силами в Сирии и готова оказать содействие выборному процессу в стране, так чтобы волеизъявление сирийских граждан прошло с учетом мнения всех этноконфессиональных групп. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Глава МИД подчеркнул, что Москва не отзывала своих дипломатов из Дамаска, контакты с новыми сирийскими властями по линии российского диппредставительства продолжаются, прежде всего, по вопросам обеспечения безопасности российских граждан."У нас много общего с сирийскими друзьями, мы внесли большой вклад в освобождение Сирии от колониальной зависимости, внесли вклад в подготовку кадров. И мы будем такое взаимодействие развивать. Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества мы сможем восстановить работу с новыми властями Сирии, когда окончательно устоится новая структура власти", – сказал министр.При этом, по его словам, Россия готова способствовать выборному процессу в Сирии. Все ведущие страны подчеркивают необходимость сделать это таким образом, чтобы процесс был инклюзивным, чтобы в нем могли участвовать все политические и этноконфессиональные группы сирийского народа.Вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в СирииУход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для РоссииВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
россия
сирия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132329888_230:0:2951:2041_1920x0_80_0_0_5b24738304ae948db0d42d68311f8653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, новости, россия, сирия, политика, в мире, сотрудничество, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Лавров сделал заявление об отношениях России и Сирии

Москва открыта к контактам со всеми действующими политическими силами в Сирии – Лавров

12:05 26.12.2024 (обновлено: 12:20 26.12.2024)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Москва имеет налаженные контакты со всеми действующими политическими силами в Сирии и готова оказать содействие выборному процессу в стране, так чтобы волеизъявление сирийских граждан прошло с учетом мнения всех этноконфессиональных групп. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Мы открыты к контактам со всеми действующими общественно-политическими силами в Сирии, мы поддерживаем эти контакты, причем поддерживаем достаточно давно. Еще до последних событий с большинством из них такие контакты были… И в целом мы заинтересованы и готовы к диалогу и по другим вопросам наших двусторонних отношений и региональной повестки", – сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Москва не отзывала своих дипломатов из Дамаска, контакты с новыми сирийскими властями по линии российского диппредставительства продолжаются, прежде всего, по вопросам обеспечения безопасности российских граждан.
"У нас много общего с сирийскими друзьями, мы внесли большой вклад в освобождение Сирии от колониальной зависимости, внесли вклад в подготовку кадров. И мы будем такое взаимодействие развивать. Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества мы сможем восстановить работу с новыми властями Сирии, когда окончательно устоится новая структура власти", – сказал министр.
При этом, по его словам, Россия готова способствовать выборному процессу в Сирии. Все ведущие страны подчеркивают необходимость сделать это таким образом, чтобы процесс был инклюзивным, чтобы в нем могли участвовать все политические и этноконфессиональные группы сирийского народа.

"Процесс непростой. Это переходный период, который является подготовкой к выборам... Мы готовы этому процессу содействовать, в том числе в рамках Совбеза ООН и Астанинского формата", – подытожил министр.

Вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в Сирии
Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России
В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
 
Сергей ЛавровНовостиРоссияСирияПолитикаВ миреСотрудничествоМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:51Главные экономические достижения Крыма в 2024 году
20:31Путин рассказал об экономических итогах 2024 года
20:14Путин: Словакия готова предоставить площадку для диалога по Украине
20:11Байден предлагал Путину отсрочку на вступление Украины в НАТО
19:56Россия может применить "Орешник" снова - Путин
19:37Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указ
19:07В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны
18:35Сад как спасание от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
18:09Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света
17:33В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков
17:31Объем выдачи льготной ипотеки в РНКБ увеличился вдвое за год
17:22Снимала корабли ЧФ: в Севастополе осудили местную жительницу
17:19На Кубани ввели ЧС федерального уровня после разлива нефтепродуктов
17:14На Крымском мосту образовался затор
17:08Ограничения в аэропортах Москвы сняты
16:48Алушта простилась с погибшим героем СВО
16:32ВС РФ уничтожили в курском пограничье более 230 боевиков ВСУ
16:15В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
16:09Крымский мост открыли для проезда машин
16:06Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Лента новостейМолния