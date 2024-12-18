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Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в Сирии
Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в Сирии - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в Сирии
Поражение правительственных войск в Сирии обусловлено отсутствием регулярной боевой подготовки и низким морально-психологическим состоянием личного состава... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T13:47
2024-12-18T13:47
2024-12-18T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Поражение правительственных войск в Сирии обусловлено отсутствием регулярной боевой подготовки и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие санкций США и их союзников. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге в среду.По словам Герасимова, Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в "Астанинском формате", но это не устраивало прежде всего США и Великобританию.Начальник Генштаба также констатировал, что фактическое разрушение государственности в Сирии стало наиболее значимым фактором, характеризующим ситуацию в регионе.В целом обстановка на Ближнем Востоке "неуклонно деградирует", риски перерастания кризиса в региональную войну сохраняются, добавил он.27 ноября движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России в Сирии преждевременны.* организация, признанная в РФ террористическойСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ НарышкинаКак события в Сирии могут отразиться на Украине – мнениеЧто будет с российскими военными базами в Сирии
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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генштаб мо рф, сирия, в мире, новости, валерий герасимов, ближний восток, санкции
Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в Сирии
Армия Сирии имела слабую боевую подготовку из-за санкций Запада – Герасимов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Поражение правительственных войск в Сирии обусловлено отсутствием регулярной боевой подготовки и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие санкций США и их союзников. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге в среду.
"27 ноября из Идлибской зоны деэскалации началось наступление оппозиции. Правительственные войска не смогли оказать должного сопротивления. Это обусловлено отсутствием возможности у сирийской армии регулярно проводить боевую подготовку и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие длительного экономического кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями США и их союзников", - приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ.
По словам Герасимова, Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в "Астанинском формате", но это не устраивало прежде всего США и Великобританию.
Начальник Генштаба также констатировал, что фактическое разрушение государственности в Сирии стало наиболее значимым фактором, характеризующим ситуацию в регионе.
В целом обстановка на Ближнем Востоке "неуклонно деградирует", риски перерастания кризиса в региональную войну сохраняются, добавил он.
27 ноября движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии
. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.
8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение
в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
Россия рассчитывает
на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России
в Сирии преждевременны.
* организация, признанная в РФ террористической
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