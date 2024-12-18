https://crimea.ria.ru/20241218/gerasimov-nazval-prichiny-porazheniya-pravitelstvennykh-voysk-v-sirii-1142722440.html

Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в Сирии

Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в Сирии - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в Сирии

Поражение правительственных войск в Сирии обусловлено отсутствием регулярной боевой подготовки и низким морально-психологическим состоянием личного состава... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T13:47

2024-12-18T13:47

2024-12-18T13:47

генштаб мо рф

сирия

в мире

новости

валерий герасимов

ближний восток

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110399/69/1103996979_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_907d72e16e5fdd6eb4de9495e96bb3f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Поражение правительственных войск в Сирии обусловлено отсутствием регулярной боевой подготовки и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие санкций США и их союзников. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге в среду.По словам Герасимова, Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в "Астанинском формате", но это не устраивало прежде всего США и Великобританию.Начальник Генштаба также констатировал, что фактическое разрушение государственности в Сирии стало наиболее значимым фактором, характеризующим ситуацию в регионе.В целом обстановка на Ближнем Востоке "неуклонно деградирует", риски перерастания кризиса в региональную войну сохраняются, добавил он.27 ноября движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России в Сирии преждевременны.* организация, признанная в РФ террористическойСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ НарышкинаКак события в Сирии могут отразиться на Украине – мнениеЧто будет с российскими военными базами в Сирии

сирия

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генштаб мо рф, сирия, в мире, новости, валерий герасимов, ближний восток, санкции