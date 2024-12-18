https://crimea.ria.ru/20241218/passazhirskiy-poezd-stolknulsya-s-gruzovym--tri-vagona-soshli-s-relsov--1142728997.html

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов

Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург, информация о пострадавших уточняется. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T17:07

2024-12-18T17:07

2024-12-18T17:27

россия

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российские железные дороги (ржд)

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происшествия

андрей чибис

мурманская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в РЖД.ЧП произошло в16:15 при прибытии состава на станцию Княжая (Мурманская область).Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. По информации губернатора Андрея Чибиса, на место происшествия также следуют сотрудники экстренных служб.Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

мурманская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия, андрей чибис, мурманская область