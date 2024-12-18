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Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов
Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург, информация о пострадавших уточняется. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T17:07
2024-12-18T17:27
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российские железные дороги (ржд)
поезд
происшествия
андрей чибис
мурманская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в РЖД.ЧП произошло в16:15 при прибытии состава на станцию Княжая (Мурманская область).Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. По информации губернатора Андрея Чибиса, на место происшествия также следуют сотрудники экстренных служб.Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия, андрей чибис, мурманская область
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов

Под Мурманском пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов

17:07 18.12.2024 (обновлено: 17:27 18.12.2024)
 
© Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратурыПод Мурманском пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов
Под Мурманском пассажирский поезд столкнулся с грузовым – три вагона сошли с рельсов
© Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в РЖД.
ЧП произошло в16:15 при прибытии состава на станцию Княжая (Мурманская область).
"Произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.
По информации губернатора Андрея Чибиса, на место происшествия также следуют сотрудники экстренных служб.

"Направлены семь бригад скорой помощи и формируем резервные бригады. По моему поручению на место едет глава Кандалакшского района. Организуется подготовка мест размещения. Все подробности произошедшего выясняются. Ситуацию взял на личный контроль", - написал он в своем ТГ-канале.

Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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РоссияНовостиРоссийские железные дороги (РЖД)ПоездПроисшествияАндрей ЧибисМурманская область
 
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