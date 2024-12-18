https://crimea.ria.ru/20241218/intervyu-ilkhama-alieva-dmitriyu-kiselevu--glavnye-zayavleniya-1142720796.html

Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления

Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник дал больше интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для ВГТРК... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T15:13

2024-12-18T15:13

2024-12-18T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник дал больше интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для ВГТРК и РИА Новости. Беседа коснулась множества вопросов международной повестки и взаимоотношений с Россией. Главные заявления азербайджанского лидера – в подборке РИА Новости Крым.О взаимоотношениях России и Азербайджана"Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера. И, думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет. Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, что так будет и впредь", – заявил Алиев.По его словам страны продолжают находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия – в частности, Баку собирается приобретать у Москвы оружие, и инвестиций – Татарстан ранее построил сервисный центр "КамАЗ" в Джебраильском районе Азербайджана. При этом Баку будет рад приходу российских инвесторов и подрядчиков в Нагорный Карабах и их участию в восстановлении региона.Дискриминация русского языка по политическим мотивам Алиев назвал ошибкой и подчеркнул, что Азербайджан сохраняет русский язык, поскольку он востребован в обществе. Президент Азербайджана пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина – решимости.О вероятности воны НАТО с РоссиейДо явного противостояния между Россией и НАТО не дойдет, потому что все понимают катастрофические последствия этого для всего мира, убежден президент Азербайджана."Представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно, что представить мировой апокалипсис. То есть понятно, что победителей в этой войне не будет, и ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или же территории России, не будет чувствовать себя в безопасности", – сказал Алиев.Администрация президента США Джо Байдена войдет в историю как навязчивая, которая хочет помогать не там, где нужно, сказал Алиев и выразил надежду, что смена администрации Соединенных Штатов будет сменой внешнеполитических ориентиров."Что касается обязательств Азербайджана, то мы ко всем нашим обязательствам относимся максимально ответственно и так же будем делать впредь. Думаю, что Азербайджан может также внести свой вклад в дело – немножко слово подзабытое – разрядки", – заявил президент.Азербайджан, Армения, КарабахАрмения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию."Потому что в конституции существует ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область объявляется частью Армении", – заявил Алиев.Второе условие – ликвидация Минской группы ОБСЕ, которая была создана для решения карабахского вопроса. Нежелание Армении ее ликвидировать говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны, убеждены в Баку.При этом мирный договор Азербайджана с Арменией и ее вооружение в то же самое время – это два несопоставимых курса, заявил Алиев. По его словам максимальная поддержка президентом Франции Эммануэлем Макроном и госдепартаментом США не дает Еревану никаких гарантий."Здесь на земле, если они задумают очередную провокацию против нас, им никто не поможет", – подчеркнул президент и добавил, что Азербайджан принял рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада.Он также сообщил, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей ЕС создана инфраструктура НАТО. Говоря об участие Армении в ОДКБ, Алиев выразил мнение, что Баку уже фактически покинул организацию, а официально сделает это по отмашке из госдепа.Международная повесткаВбросы в СМИ о якобы планах Турции создать военную базу в Азербайджане являются политическими спекуляциями, в ее появлении нет необходимости, прокомментировал тему азербайджанский лидер.Резкое ухудшение отношений Баку и Парижа – результат мании величия правительства президента Франции. При этом Эммануэль Макрон причастен и к беспорядкам в Грузии, считает президент Азербайджана."Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто "не повезло" жить в другое время", – сказал Алиев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисыПутин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаРФ и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, дмитрий киселев, россия, азербайджан, сотрудничество, политика, в мире, интервью