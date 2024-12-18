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Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления
Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник дал больше интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для ВГТРК... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T15:13
2024-12-18T15:13
ильхам алиев
дмитрий киселев
россия
азербайджан
сотрудничество
политика
в мире
интервью
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник дал больше интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для ВГТРК и РИА Новости. Беседа коснулась множества вопросов международной повестки и взаимоотношений с Россией. Главные заявления азербайджанского лидера – в подборке РИА Новости Крым.О взаимоотношениях России и Азербайджана"Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера. И, думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет. Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, что так будет и впредь", – заявил Алиев.По его словам страны продолжают находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия – в частности, Баку собирается приобретать у Москвы оружие, и инвестиций – Татарстан ранее построил сервисный центр "КамАЗ" в Джебраильском районе Азербайджана. При этом Баку будет рад приходу российских инвесторов и подрядчиков в Нагорный Карабах и их участию в восстановлении региона.Дискриминация русского языка по политическим мотивам Алиев назвал ошибкой и подчеркнул, что Азербайджан сохраняет русский язык, поскольку он востребован в обществе. Президент Азербайджана пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина – решимости.О вероятности воны НАТО с РоссиейДо явного противостояния между Россией и НАТО не дойдет, потому что все понимают катастрофические последствия этого для всего мира, убежден президент Азербайджана."Представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно, что представить мировой апокалипсис. То есть понятно, что победителей в этой войне не будет, и ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или же территории России, не будет чувствовать себя в безопасности", – сказал Алиев.Администрация президента США Джо Байдена войдет в историю как навязчивая, которая хочет помогать не там, где нужно, сказал Алиев и выразил надежду, что смена администрации Соединенных Штатов будет сменой внешнеполитических ориентиров."Что касается обязательств Азербайджана, то мы ко всем нашим обязательствам относимся максимально ответственно и так же будем делать впредь. Думаю, что Азербайджан может также внести свой вклад в дело – немножко слово подзабытое – разрядки", – заявил президент.Азербайджан, Армения, КарабахАрмения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию."Потому что в конституции существует ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область объявляется частью Армении", – заявил Алиев.Второе условие – ликвидация Минской группы ОБСЕ, которая была создана для решения карабахского вопроса. Нежелание Армении ее ликвидировать говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны, убеждены в Баку.При этом мирный договор Азербайджана с Арменией и ее вооружение в то же самое время – это два несопоставимых курса, заявил Алиев. По его словам максимальная поддержка президентом Франции Эммануэлем Макроном и госдепартаментом США не дает Еревану никаких гарантий."Здесь на земле, если они задумают очередную провокацию против нас, им никто не поможет", – подчеркнул президент и добавил, что Азербайджан принял рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада.Он также сообщил, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей ЕС создана инфраструктура НАТО. Говоря об участие Армении в ОДКБ, Алиев выразил мнение, что Баку уже фактически покинул организацию, а официально сделает это по отмашке из госдепа.Международная повесткаВбросы в СМИ о якобы планах Турции создать военную базу в Азербайджане являются политическими спекуляциями, в ее появлении нет необходимости, прокомментировал тему азербайджанский лидер.Резкое ухудшение отношений Баку и Парижа – результат мании величия правительства президента Франции. При этом Эммануэль Макрон причастен и к беспорядкам в Грузии, считает президент Азербайджана."Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто "не повезло" жить в другое время", – сказал Алиев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисыПутин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаРФ и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрута
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ильхам алиев, дмитрий киселев, россия, азербайджан, сотрудничество, политика, в мире, интервью
Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявления

Главные заявления Ильхама Алиева в интервью Дмитрию Киселеву

15:13 18.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алие
Президент Азербайджана Ильхам Алие
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник дал больше интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для ВГТРК и РИА Новости. Беседа коснулась множества вопросов международной повестки и взаимоотношений с Россией. Главные заявления азербайджанского лидера – в подборке РИА Новости Крым.

О взаимоотношениях России и Азербайджана

"Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера. И, думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет. Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, что так будет и впредь", – заявил Алиев.
По его словам страны продолжают находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия – в частности, Баку собирается приобретать у Москвы оружие, и инвестиций – Татарстан ранее построил сервисный центр "КамАЗ" в Джебраильском районе Азербайджана. При этом Баку будет рад приходу российских инвесторов и подрядчиков в Нагорный Карабах и их участию в восстановлении региона.
Дискриминация русского языка по политическим мотивам Алиев назвал ошибкой и подчеркнул, что Азербайджан сохраняет русский язык, поскольку он востребован в обществе. Президент Азербайджана пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина – решимости.

О вероятности воны НАТО с Россией

До явного противостояния между Россией и НАТО не дойдет, потому что все понимают катастрофические последствия этого для всего мира, убежден президент Азербайджана.
"Представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно, что представить мировой апокалипсис. То есть понятно, что победителей в этой войне не будет, и ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или же территории России, не будет чувствовать себя в безопасности", – сказал Алиев.
Администрация президента США Джо Байдена войдет в историю как навязчивая, которая хочет помогать не там, где нужно, сказал Алиев и выразил надежду, что смена администрации Соединенных Штатов будет сменой внешнеполитических ориентиров.
"Что касается обязательств Азербайджана, то мы ко всем нашим обязательствам относимся максимально ответственно и так же будем делать впредь. Думаю, что Азербайджан может также внести свой вклад в дело – немножко слово подзабытое – разрядки", – заявил президент.

Азербайджан, Армения, Карабах

Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию.
"Потому что в конституции существует ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область объявляется частью Армении", – заявил Алиев.
Второе условие – ликвидация Минской группы ОБСЕ, которая была создана для решения карабахского вопроса. Нежелание Армении ее ликвидировать говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны, убеждены в Баку.
При этом мирный договор Азербайджана с Арменией и ее вооружение в то же самое время – это два несопоставимых курса, заявил Алиев. По его словам максимальная поддержка президентом Франции Эммануэлем Макроном и госдепартаментом США не дает Еревану никаких гарантий.
"Здесь на земле, если они задумают очередную провокацию против нас, им никто не поможет", – подчеркнул президент и добавил, что Азербайджан принял рекордный военный бюджет в 5 миллиардов долларов из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада.
Он также сообщил, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей ЕС создана инфраструктура НАТО. Говоря об участие Армении в ОДКБ, Алиев выразил мнение, что Баку уже фактически покинул организацию, а официально сделает это по отмашке из госдепа.

Международная повестка

Вбросы в СМИ о якобы планах Турции создать военную базу в Азербайджане являются политическими спекуляциями, в ее появлении нет необходимости, прокомментировал тему азербайджанский лидер.
Резкое ухудшение отношений Баку и Парижа – результат мании величия правительства президента Франции. При этом Эммануэль Макрон причастен и к беспорядкам в Грузии, считает президент Азербайджана.
"Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто "не повезло" жить в другое время", – сказал Алиев.
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