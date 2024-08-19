https://crimea.ria.ru/20240819/rf-i-azerbaydzhan-postroyat-tankery-dlya-azovo-chernomorskogo-marshruta-1139718631.html

РФ и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрута

РФ и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрута - РИА Новости Крым, 19.08.2024

РФ и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрута

Россия и Азербайджан построят нефтяные танкеры, которые будут использоваться в том числе на Азово-Черноморском маршруте, что позволит нарастить поставки... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T16:06

2024-08-19T16:06

2024-08-19T16:06

владимир путин (политик)

ильхам алиев

россия

азербайджан

новости

азовское море

черное море

экономика

нефть

внешняя торговля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Россия и Азербайджан построят нефтяные танкеры, которые будут использоваться в том числе на Азово-Черноморском маршруте, что позволит нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.По словам главы российского государства, большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, и "это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами".Президент России также отметил, что на азербайджанском рынке компании обеих стран чувствуют себя вполне комфортно. Владимир Путин сообщил, что Российская объединенная судостроительная компания вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса "Река-море" для перевозки нефтепродуктов.Также глава российского государства рассказал, что очередной контракт на производство российских вагонов для бакинского метрополитена в феврале заключил "Трансмашхолдинг".Особо отметил он и совместные планы двух стран по реализации проекта "Север-Юг", что, по его словам, позволит выйти к берегам Индийского океана и использовать эти маршруты для взаимной выгоды и взаимного интереса.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот РФ и Азербайджана пока не соответствует потенциалу – ПутинРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и наукеРоссия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы

россия

азербайджан

азовское море

черное море

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2024

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владимир путин (политик), ильхам алиев, россия, азербайджан, новости, азовское море, черное море, экономика, нефть, внешняя торговля