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В Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека

В Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека - РИА Новости Крым, 31.01.2025

В Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате серьезного ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госавстоинспекции по республике. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T10:15

2025-01-31T10:15

2025-01-31T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и один пострадал в результате серьезного ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госавстоинспекции по республике.Отмечается, что авария произошла накануне около 20:00 на автодороге Раздольное – Евпатория. По предварительной информации, 37-летний водитель ВАЗ 21102 по неустановленным причинам врезался в разделительное дорожное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой Nissan.На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в СевастополеВ Крыму на дороге дотла сгорела "ГАЗель"Сообщать о ДТП теперь можно через приложения

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