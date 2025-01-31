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В Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека
В Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека - РИА Новости Крым, 31.01.2025
В Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в результате серьезного ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госавстоинспекции по республике. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T10:15
2025-01-31T10:15
ситуация на дорогах крыма
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госавтоинспекция крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и один пострадал в результате серьезного ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госавстоинспекции по республике.Отмечается, что авария произошла накануне около 20:00 на автодороге Раздольное – Евпатория. По предварительной информации, 37-летний водитель ВАЗ 21102 по неустановленным причинам врезался в разделительное дорожное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой Nissan.На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в СевастополеВ Крыму на дороге дотла сгорела "ГАЗель"Сообщать о ДТП теперь можно через приложения
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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В Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека

В Сакском районе Крыма в столкновении ВАЗ и Nissan погибли два водителя

10:15 31.01.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП в Сакском районе Крыма, 30.01.25
Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма, 30.01.25
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и один пострадал в результате серьезного ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госавстоинспекции по республике.
Отмечается, что авария произошла накануне около 20:00 на автодороге Раздольное – Евпатория. По предварительной информации, 37-летний водитель ВАЗ 21102 по неустановленным причинам врезался в разделительное дорожное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой Nissan.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобилей ВАЗ 21102 и Nissan смертельно травмированы, пассажир автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.
© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП в Сакском районе Крыма, 30.01.25
Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма, 30.01.25
© Госавтоинспекция Крыма
Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма, 30.01.25
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