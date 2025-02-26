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Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО

Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО

В Севастополе в среду прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Егором Поповым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T19:31

2025-02-26T19:31

2025-02-26T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Егором Поповым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Егор Попов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №31, затем Севастопольский колледж сервиса и торговли – с отличием. В 2023 году был призван в Вооруженные Силы РФ. После нескольких месяцев службы заключил контракт с Минобороны и был направлен в одну из танковых частей. Геройски погиб в бою при освобождении территории Донецкой Народной Республики от укронацистских захватчиков.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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