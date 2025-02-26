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Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО
Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО
В Севастополе в среду прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Егором Поповым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Егором Поповым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Егор Попов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №31, затем Севастопольский колледж сервиса и торговли – с отличием. В 2023 году был призван в Вооруженные Силы РФ. После нескольких месяцев службы заключил контракт с Минобороны и был направлен в одну из танковых частей. Геройски погиб в бою при освобождении территории Донецкой Народной Республики от укронацистских захватчиков.
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РИА Новости Крым
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утраты, память, герои сво, крым, новости крыма, общество, армия и флот, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя
Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО

В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим героем СВО Егором Поповым

19:31 26.02.2025
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Егором Поповым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, старшего оператора отделения FPV-дронов Егора Григорьевича Попова", – сказано в сообщении.

Егор Попов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №31, затем Севастопольский колледж сервиса и торговли – с отличием. В 2023 году был призван в Вооруженные Силы РФ. После нескольких месяцев службы заключил контракт с Минобороны и был направлен в одну из танковых частей. Геройски погиб в бою при освобождении территории Донецкой Народной Республики от укронацистских захватчиков.
© Telegram Михаил РазвожаевЕгор Попов
Егор Попов
© Telegram Михаил Развожаев
Егор Попов
УтратыПамятьГерои СВОКрымНовости КрымаОбществоАрмия и флотСевастопольМихаил РазвожаевНовости Севастополя
 
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