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Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО
Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО
В Севастополе в среду прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Егором Поповым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T19:31
2025-02-26T19:31
2025-02-26T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Егором Поповым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Егор Попов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №31, затем Севастопольский колледж сервиса и торговли – с отличием. В 2023 году был призван в Вооруженные Силы РФ. После нескольких месяцев службы заключил контракт с Минобороны и был направлен в одну из танковых частей. Геройски погиб в бою при освобождении территории Донецкой Народной Республики от укронацистских захватчиков.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Геройски погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО
В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим героем СВО Егором Поповым