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Россиянке дали 15 лет колонии за попытку теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Россиянке дали 15 лет колонии за попытку теракта в Крыму
Россиянке дали 15 лет колонии за попытку теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Россиянке дали 15 лет колонии за попытку теракта в Крыму
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы гражданку РФ, которая планировала осуществить в Крыму теракт по заданию... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T19:15
2025-02-26T19:15
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суд
приговор
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы гражданку РФ, которая планировала осуществить в Крыму теракт по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщают пресс-службы суда и Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Сообщается, что в сентябре 2023 года жительница Брянской области находилась в Стамбуле, где ее завербовал сотрудник СБУ. Злоумышленница согласилась переехать в Крым для совершения терактов. От куратора она получила подробную видеоинструкцию по изготовлению самодельной зажигательной смеси.Совершить задуманное агент украинских спецслужб не успела – ее задержали сотрудники УФСБ. По месту временного проживания задержанной силовики обнаружили два "коктейля Молотова" и средства связи с куратором из СБУ.Суд признал женщину виновной в государственной измене и других преступлениях и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима.Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района республики к 18 годам колонии за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизменуЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростов-на-дону, суд, приговор, антитеррор
Россиянке дали 15 лет колонии за попытку теракта в Крыму

Суд приговорил россиянку к 15 годам колонии за попытку поджога авто с Z-символикой в Крыму

19:15 26.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы гражданку РФ, которая планировала осуществить в Крыму теракт по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщают пресс-службы суда и Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Сообщается, что в сентябре 2023 года жительница Брянской области находилась в Стамбуле, где ее завербовал сотрудник СБУ. Злоумышленница согласилась переехать в Крым для совершения терактов. От куратора она получила подробную видеоинструкцию по изготовлению самодельной зажигательной смеси.

"По заданию сотрудника Службы безопасности Украины женщина прибыла на территорию Республики Крым и изготовила две бутылки с зажигательной смесью, которые впоследствии планировала использовать при совершении теракта – поджога автомобиля с нанесенной символикой "Z", – говорится в сообщении.

Совершить задуманное агент украинских спецслужб не успела – ее задержали сотрудники УФСБ. По месту временного проживания задержанной силовики обнаружили два "коктейля Молотова" и средства связи с куратором из СБУ.
Суд признал женщину виновной в государственной измене и других преступлениях и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района республики к 18 годам колонии за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах РФ.
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НовостиНовости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ростов-на-ДонуСудПриговорАнтитеррор
 
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