https://crimea.ria.ru/20250226/rossiyanke-dali-15-let-kolonii-za-popytku-terakta-v-krymu-1144506141.html

Россиянке дали 15 лет колонии за попытку теракта в Крыму

Россиянке дали 15 лет колонии за попытку теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Россиянке дали 15 лет колонии за попытку теракта в Крыму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы гражданку РФ, которая планировала осуществить в Крыму теракт по заданию... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T19:15

2025-02-26T19:15

2025-02-26T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы гражданку РФ, которая планировала осуществить в Крыму теракт по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщают пресс-службы суда и Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Сообщается, что в сентябре 2023 года жительница Брянской области находилась в Стамбуле, где ее завербовал сотрудник СБУ. Злоумышленница согласилась переехать в Крым для совершения терактов. От куратора она получила подробную видеоинструкцию по изготовлению самодельной зажигательной смеси.Совершить задуманное агент украинских спецслужб не успела – ее задержали сотрудники УФСБ. По месту временного проживания задержанной силовики обнаружили два "коктейля Молотова" и средства связи с куратором из СБУ.Суд признал женщину виновной в государственной измене и других преступлениях и приговорил ее к 15 годам колонии общего режима.Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района республики к 18 годам колонии за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизменуЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростов-на-дону, суд, приговор, антитеррор