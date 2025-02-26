Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля – Трамп
Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля
20:07 26.02.2025 (обновлено: 20:09 26.02.2025)
© AP Photo PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Pool
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на первом заседании своего кабмина.
"Он (Зеленский – ред.) прибудет в пятницу. Теперь это подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень важным. Я хочу поблагодарить Говарда (Латника, министра торговли США – ред.) и Скотта (Бессента, министра финансов США – ред.) за проделанную работу – они действительно сделали потрясающую работу, и это соглашение будет касаться редкоземельных металлов и других вещей", – цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее в среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.
США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.
При этом Владимир Зеленский отказался признавать пункт о том, что Украина должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов в качестве возмещения за оказанную помощь. Этот пункт по требованию украинской стороны был изъят. 25 февраля The Financial Times опубликовала информацию, что режим Зеленского согласился с новыми условиями сделки по редким металлам после отказа США от части требований.
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко предположил, что это соглашение нужно Дональду Трампу для того, чтобы в дальнейшем вести переговоры об их совместной разработке на территории новых регионов РФ напрямую с Россией.
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