https://crimea.ria.ru/20250226/zelenskiy-posetit-vashington-28-fevralya--tramp-1144508030.html

Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля – Трамп

Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля – Трамп - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля – Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T20:07

2025-02-26T20:07

2025-02-26T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на первом заседании своего кабмина.Ранее в среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.При этом Владимир Зеленский отказался признавать пункт о том, что Украина должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов в качестве возмещения за оказанную помощь. Этот пункт по требованию украинской стороны был изъят. 25 февраля The Financial Times опубликовала информацию, что режим Зеленского согласился с новыми условиями сделки по редким металлам после отказа США от части требований.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко предположил, что это соглашение нужно Дональду Трампу для того, чтобы в дальнейшем вести переговоры об их совместной разработке на территории новых регионов РФ напрямую с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России отошли ценные запасы редких металловПочему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлыДелать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, сша, украина, политика, редкоземельные металлы, владимир зеленский