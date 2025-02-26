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Почему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Почему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы
Почему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Почему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы
В Северном Причерноморье разведали достаточно большой объем месторождений редкоземельных металлов, однако они отличаются от аналогичных элементов из других... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T17:02
2025-02-26T17:02
эксклюзивы риа новости крым
полезные ископаемые
редкоземельные металлы
мнения
константин работягов
александр разуваев
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Константин Георгиади. В Северном Причерноморье разведали достаточно большой объем месторождений редкоземельных металлов, однако они отличаются от аналогичных элементов из других частей мира. Для эффективной добычи пригодятся новые технологии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доцент Института биохимических технологий КФУ имени Вернадского Константин Работягов, комментируя предложение Москвы Вашингтону о совместной работе в сфере редкоземельных элементов. Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Также он сказал, что Москва может работать с иностранными партнерами в сфере разработки месторождений этих ископаемых, в том числе в новых регионах. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял об интересе к российским редкоземельным металлам и готовности к сделке с Россией.Особенность месторождений в новых регионах РФПо словам Константина Работягова, в восточной части Северного Причерноморья находится множество нетронутых месторождений редкоземельных металлов, которые представляют интерес для американской стороны. Все они хорошо разведаны, но не разработаны. Такая ситуация объясняется тем, что элементы находятся не в нескольких конкретных точках, а "размазаны по очень большой территории". Он рассказал, что наиболее высокая концентрация редкоземельных металлов наблюдается в гористой местности. Самым доступным способом их добычи является карьерный, уточнил специалист. Однако на равнине к нему прибегнуть не получится, поэтому добывать элементы придется более классическим и дорогостоящим методом – разрабатывать месторождение через систему шахт.В то же время он отметил, что существуют технологии, которые позволяют добывать полезные ископаемые из таких пород. Если у США эти технологии есть, то в таком случае сотрудничество с ними интересно, считает Работягов.Эксперт также отметил, что лидируют в мире по концентрации редкоземельных металлов южноамериканские страны и Китай. Значительные показатели фиксируют также в части Европы и в Кавказском регионе.Политическая и экономическая пользаВ свою очередь финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что если Штаты согласятся заниматься в новых регионах РФ добычей ископаемых, то по сути признают их российскими. "Если американцы будут работать в новых регионах РФ, то они тем самым признают, что это Россия. Это политический момент", – сказал Разуваев в комментарии РИА Новости Крым.Также, по его словам, российско-американское сотрудничество в сфере редкоземельных металлов будет полезно, так как партнерство снимет лишние расходы и риски. Разуваев отметил, что схожие проекты уже реализуются российскими компаниями совместно с иностранными партнерами.Интерес к разработке месторождений ценных элементов Северного Причерноморья при этом могут проявить не только американцы, считает экономист. Попытки присоединиться к международной кампании, если она будет создана, вероятны со стороны Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем для России важен договор Трампа и Зеленского по ископаемым – мнениеКиев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам России отошли ценные запасы редких металлов Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение
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полезные ископаемые, редкоземельные металлы, мнения, константин работягов, александр разуваев, россия, сша, новые регионы россии
Почему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы

Технологии США могут помочь эффективнее разрабатывать месторождения в России – мнения

17:02 26.02.2025
 
© gettyimages.com OplaДобыча руды
Добыча руды - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Константин Георгиади. В Северном Причерноморье разведали достаточно большой объем месторождений редкоземельных металлов, однако они отличаются от аналогичных элементов из других частей мира. Для эффективной добычи пригодятся новые технологии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доцент Института биохимических технологий КФУ имени Вернадского Константин Работягов, комментируя предложение Москвы Вашингтону о совместной работе в сфере редкоземельных элементов.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Также он сказал, что Москва может работать с иностранными партнерами в сфере разработки месторождений этих ископаемых, в том числе в новых регионах. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял об интересе к российским редкоземельным металлам и готовности к сделке с Россией.

Особенность месторождений в новых регионах РФ

По словам Константина Работягова, в восточной части Северного Причерноморья находится множество нетронутых месторождений редкоземельных металлов, которые представляют интерес для американской стороны. Все они хорошо разведаны, но не разработаны. Такая ситуация объясняется тем, что элементы находятся не в нескольких конкретных точках, а "размазаны по очень большой территории".
Он рассказал, что наиболее высокая концентрация редкоземельных металлов наблюдается в гористой местности. Самым доступным способом их добычи является карьерный, уточнил специалист. Однако на равнине к нему прибегнуть не получится, поэтому добывать элементы придется более классическим и дорогостоящим методом – разрабатывать месторождение через систему шахт.

"Запасы там достаточно большие, а вот содержание в пересчете на одну тонну пустой породы невысокое", – говорит эксперт.

В то же время он отметил, что существуют технологии, которые позволяют добывать полезные ископаемые из таких пород. Если у США эти технологии есть, то в таком случае сотрудничество с ними интересно, считает Работягов.
Эксперт также отметил, что лидируют в мире по концентрации редкоземельных металлов южноамериканские страны и Китай. Значительные показатели фиксируют также в части Европы и в Кавказском регионе.

Политическая и экономическая польза

В свою очередь финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что если Штаты согласятся заниматься в новых регионах РФ добычей ископаемых, то по сути признают их российскими.
"Если американцы будут работать в новых регионах РФ, то они тем самым признают, что это Россия. Это политический момент", – сказал Разуваев в комментарии РИА Новости Крым.
Также, по его словам, российско-американское сотрудничество в сфере редкоземельных металлов будет полезно, так как партнерство снимет лишние расходы и риски. Разуваев отметил, что схожие проекты уже реализуются российскими компаниями совместно с иностранными партнерами.

"Редкоземельные металлы – это история рисковая. Очень затратно все это. И лучше, конечно, риски инвестиций разбить, чтобы у нас были партнеры. Так, в принципе, всегда делается", – пояснил он.

Интерес к разработке месторождений ценных элементов Северного Причерноморья при этом могут проявить не только американцы, считает экономист. Попытки присоединиться к международной кампании, если она будет создана, вероятны со стороны Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.
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