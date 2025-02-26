https://crimea.ria.ru/20250226/ssha-poluchat-50-pribyli-ot-ukrainskikh-redkikh-metallov---soglashenie-1144501988.html

США получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение

США получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение - РИА Новости Крым, 26.02.2025

США получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение

Украинские СМИ публикуют полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T17:45

2025-02-26T17:45

2025-02-26T17:45

редкоземельные металлы

новости

новости крыма

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дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Украинские СМИ публикуют полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.При этом утверждается, что полномочия представителей США в структуре Фонда будут определяться законодательством Штатов, то есть они не будут подчиняться юрисдикции Киева.По данным РИА Новости, соглашение сформулировано в виде, не требующем ратификации в парламенте Украины. Из текста документа следует, что американцы будут задействованы в добыче всех природных ресурсов, а не только редкоземельных металлов, о которых шла речь ранее.В версии документа от украинских СМИ говорится, что Фонд сможет компенсировать украинской стороне расходы на новые проекты, приносящие доход, кроме того, он якобы будет осуществлять ежегодные реинвестиции для безопасности Украины.Тем временем госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу Fox News заявил, что страны до сих пор не согласовали сделку по минеральным ресурсам и работа над ней все еще продолжается.США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.При этом Владимир Зеленский отказался признавать пункт о том, что Украина должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов в качестве возмещения за оказанную помощь. Этот пункт по требованию украинской стороны был изъят. 25 февраля The Financial Times опубликовала информацию, что режим Зеленского согласился с новыми условиями сделки по редким металлам после отказа США от части требований.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко предположил, что это соглашение нужно Дональду Трампу для того, чтобы в дальнейшем вести переговоры об их совместной разработке на территории новых регионов РФ напрямую с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России отошли ценные запасы редких металловПочему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлыДелать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

редкоземельные металлы, новости, новости крыма, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, в мире