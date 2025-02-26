Рейтинг@Mail.ru
США получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250226/ssha-poluchat-50-pribyli-ot-ukrainskikh-redkikh-metallov---soglashenie-1144501988.html
США получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение
США получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение - РИА Новости Крым, 26.02.2025
США получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение
Украинские СМИ публикуют полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T17:45
2025-02-26T17:45
редкоземельные металлы
новости
новости крыма
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/81/1118488162_33:0:1205:659_1920x0_80_0_0_2493e5fd7a82e18fb4f852f9a3c56d7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Украинские СМИ публикуют полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.При этом утверждается, что полномочия представителей США в структуре Фонда будут определяться законодательством Штатов, то есть они не будут подчиняться юрисдикции Киева.По данным РИА Новости, соглашение сформулировано в виде, не требующем ратификации в парламенте Украины. Из текста документа следует, что американцы будут задействованы в добыче всех природных ресурсов, а не только редкоземельных металлов, о которых шла речь ранее.В версии документа от украинских СМИ говорится, что Фонд сможет компенсировать украинской стороне расходы на новые проекты, приносящие доход, кроме того, он якобы будет осуществлять ежегодные реинвестиции для безопасности Украины.Тем временем госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу Fox News заявил, что страны до сих пор не согласовали сделку по минеральным ресурсам и работа над ней все еще продолжается.США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.При этом Владимир Зеленский отказался признавать пункт о том, что Украина должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов в качестве возмещения за оказанную помощь. Этот пункт по требованию украинской стороны был изъят. 25 февраля The Financial Times опубликовала информацию, что режим Зеленского согласился с новыми условиями сделки по редким металлам после отказа США от части требований.Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко предположил, что это соглашение нужно Дональду Трампу для того, чтобы в дальнейшем вести переговоры об их совместной разработке на территории новых регионов РФ напрямую с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России отошли ценные запасы редких металловПочему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлыДелать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/81/1118488162_179:0:1058:659_1920x0_80_0_0_57c60e3a3a5f33f4309f3b7a745adb6e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
редкоземельные металлы, новости, новости крыма, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, в мире
США получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение

Украинские СМИ опубликовали текст соглашения с США по редким металлам

17:45 26.02.2025
 
© скриншот с видео SputnikКарьер. Архивное фото
Карьер. Архивное фото
© скриншот с видео Sputnik
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Украинские СМИ публикуют полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.
"Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки с целью достижения долгосрочного мира имеют намерение создать Инвестиционный фонд восстановления, создав партнерство в Фонде через совместную собственность, которая будет в дальнейшем определена соглашением о Фонде", - говорится в опубликованном документе.
При этом утверждается, что полномочия представителей США в структуре Фонда будут определяться законодательством Штатов, то есть они не будут подчиняться юрисдикции Киева.
По данным РИА Новости, соглашение сформулировано в виде, не требующем ратификации в парламенте Украины. Из текста документа следует, что американцы будут задействованы в добыче всех природных ресурсов, а не только редкоземельных металлов, о которых шла речь ранее.
"В фонд будет направляться прибыль в размере 50% от предстоящей монетизации "всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в госсобственности Украины", - пишет РИА Новости.
В версии документа от украинских СМИ говорится, что Фонд сможет компенсировать украинской стороне расходы на новые проекты, приносящие доход, кроме того, он якобы будет осуществлять ежегодные реинвестиции для безопасности Украины.
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу Fox News заявил, что страны до сих пор не согласовали сделку по минеральным ресурсам и работа над ней все еще продолжается.
"Я не могу подтвердить это. Очевидно, наш министр финансов (Скотт - ред.) Бессент, который проделал большую работу над этим, продолжает работу. По моей последней оценке, это очень близко к финишной черте", - сказал он.
США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявлял 3 февраля американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.
При этом Владимир Зеленский отказался признавать пункт о том, что Украина должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов в качестве возмещения за оказанную помощь. Этот пункт по требованию украинской стороны был изъят. 25 февраля The Financial Times опубликовала информацию, что режим Зеленского согласился с новыми условиями сделки по редким металлам после отказа США от части требований.
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко предположил, что это соглашение нужно Дональду Трампу для того, чтобы в дальнейшем вести переговоры об их совместной разработке на территории новых регионов РФ напрямую с Россией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
России отошли ценные запасы редких металлов
Почему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы
Делать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине
 
Редкоземельные металлыНовостиНовости КрымаУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Россиянке дали 15 лет колонии за попытку теракта в Крыму
19:01Рейд в Севастополе открыли
18:50В Севастополе закрыли рейд
18:43Дорогу Алушта – Ялта засыпает снегом: ограничено движение большегрузов
18:31В Керчи благоустраивают территорию перед автовокзалом
18:10Внедорожник с двумя детьми застрял в песке на берегу моря под Судаком
17:45США получат 50% прибыли от украинских редких металлов - соглашение
17:30Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом
17:15В Керчи закрывают школы на карантин – данные Роспотребнадзора
17:02Почему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы
16:3614 жилых домов повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников
16:21Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенка
16:12Еще 14 школ Севастополя закрывают из-за роста ОРВИ
16:04Серию терактов предотвратили в Ставрополе
15:48Регионам России разрешат выбирать модель местного самоуправления
15:31Прокуратура начала проверку из-за отсутствия воды в Бахчисарайском районе
15:07Арестован кандидат в президенты Румынии Джеорджеску
14:51Мошенники создали фейковый аккаунт председателя Совета министров Крыма
14:24Москва не рассматривает размещение миротворцев НАТО на Украине - МИД
14:13Где будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опрос
Лента новостейМолния