Делать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине
США контролем над месторождениями могут делать деньги на редкоземельных металлах Украины
14:10 05.02.2025 (обновлено: 14:51 05.02.2025)
© AP Photo / Pavel GolovkinПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов.
Редкоземельные металлы - что это
По словам Работягова, к редкоземельным металлам относится группа из 17 химических элементов, входящих в известную таблицу Менделеева. Название появилось, когда считалось, что их в природе мало. Позже выяснилось, что редкоземельных металлов в тонне земной коры в 10 раз больше, чем, например, свинца, и в 150 раз больше, чем вольфрама. Но термин прижился, и неспециалисты теперь часто путают редкие металлы и редкоземельные, интерес к которым возник всего полвека тому, сказал ученый.
Сегодня их львиная доля – три четверти – используется для потребностей военно-промышленного комплекса (ВПК) и лишь четверть для гражданских нужд, в том числе в оптике и микроэлектронике.
Редкоземельные элементы задействованы в производстве разного рода оптических устройств, в том числе лазеров, а также высокосортных магнитов и электроники, которая может работать в критических условиях – при высоких температурах и жестком рентгеновском излучении.
С освоением легирования сплавов благодаря введению редкоземельных элементов стали получать металлы с регулируемыми свойствами. И появилась возможность, например, создавать мощные, но маленькие и легкие моторы, что с учетом повышенного в последнее время интереса к летающим устройствам сделало спрос на это сырье еще более интенсивным, рассказал Работягов.
Все это, а также тот факт, что редкоземельные элементы еще не до конца изучены, позволяют назвать их запасы где бы то ни было стратегическими, "вкладом в будущее", подчеркнул он.
"Никто, например, толком не изучал влияние редкоземельных металлов в диапазоне низких температур. А в холодных условиях металлические конструкции очень плохо себя чувствуют, очень быстро изнашиваются, приводят к выходу из строя целых конструкций. То есть для технологов-металлургов это просто открытая тетрадь, где исписана первая страничка, а впереди непочатый край исследований", – сказал ученый.
Не зря китайцы, которые всегда смотрят далеко вперед, решили свои собственные месторождения пока не разрабатывать, а заниматься этим в концессии на территориях других государств, в частности в Африке, отметил он.
Интересы лидеров по добыче и переработке редкоземельных металлов
Примечательно, что Китай был и остается в тройке лидеров по переработке редкоземельных элементов наряду с Россией (ранее СССР) и США, сказал Работягов.
"Эта тройка, регулярно меняя между собой первые места, добывала в больших количествах редкоземельные металлы на своих территориях", – заметил он.
В Российской Федерации редкоземельных элементов много и специально их никто из недр не извлекает, потому что они сопутствуют добыче другого сырья, добавил Работягов.
"Смысл добывать и строить отдельную инфраструктуру, когда редкоземельные элементы сопутствуют, например, соединениям фосфора. Добываете их, чтобы делать кислоту или удобрения, и попутно, из отходов, извлекаете редкоземельные элементы. Или добываете руду, чтобы получать магний для аэрокосмических технологий, и попутно добываете редкоземельные элементы. То есть отходы превращаются в доходы", – пояснил Работягов.
Что касается США, то подобно Китаю, руководство Америки стало проявлять огромный интерес к месторождениям на других территориях, в частности северных. Отсюда внимание к Аляске, Гренландии, Канаде и Дании, откуда рукой подать до Норвегии, сказал он.
"На севере Норвегии были обнаружены залежи редкоземельных металлов, которые, по разным данным, составляют от десятой до двадцатой доли всех мировых запасов", – пояснил Работягов.
Но это долгосрочные и туманные планы, а что касается Аляски и Гренландии, то, хоть там и богатые месторождения, проводить какие-либо ископаемые работы на этих территориях сейчас "очень холодно, неуютно и дорого", заметил ученый.
Он делает вывод, что все это, а также геополитические события и торговые войны, предопределило выход Украины на первую линию интересов Америки.
Не случайно еще осенью 2024 года киевский режим Владимира Зеленского, осознавший близкую победу бизнесмена Дональда Трампа на президентских выборах в США, предложил "партнерам" свой "план победы", в котором впервые фигурировало упоминание природных ресурсов, которые можно отдать заокеанским спонсорам в обмен на поставляемую помощь, заметил Работягов.
"Причем незаметно на фоне выборов природные ресурсы превращаются в редкоземельные элементы, а потом в их компанию попал и редкий элемент литий, знакомый всем по аккумуляторам, и радиоактивный стронций, и бериллий – прерогатива ядерной энергетики и другие", – заметил он.
"Лакомый кусок" для США от Дона до Днепра
По словам Работягова, даже на оставшемся у Украины пространстве от Дона до Дуная редких элементов достаточно много, и "разбросаны они обильно", но на большой территории, и содержание их на отдельных участках невысокое.
"Но никто ж не заставляет добывать сразу много, так ведь может сразу цена упасть. Поэтому, да, Украина является очень лакомым кусочком. И заокеанские кроты тут же посчитали, что речь идет примерно о 15 триллионах долларов. Это где-то половина совокупного долга США на сегодняшний день. И это если покупать, а если продавать, то еще больше", – прокомментировал Работягов.
Каким именно образом американцы готовы будут добывать редкоземельные элементы на Украине, пока сказать трудно. Но учитывая, что залегают они у поверхности, а США интересуют только деньги, можно предположить, что земли эти будут погублены, сказал ученый.
"Хорошо, если редкоземельные металлы на глубине – их можно добывать шахтным способом. Это дороже, но для поверхности нечувствительно. Но на пространстве от Дона до Днепра они близко залегают", – указал Работягов.
"А значит придется использовать карьерный способ добычи. Без рекультивации это приведет к уничтожению, а это территория возделывания сельскохозяйственных культур. То есть придется выбирать: или хлеб, или ВПК. А мы знаем, что тот, кто, выбирая между войной и позором, выбирает позор, получает и войну, и позор", – добавил он.
Но скорее всего США вообще ничего не будут здесь добывать, а просто используют свой контроль за разведанными запасами для получения прибыли, считает Работягов.
"Пользуясь средствами массовой информации можно влиять на стоимость, во-первых, продаваемого сырья, а во-вторых, на стоимость акций на добычу этого сырья. То есть фактически делать деньги из ничего. Так же как: поругался кто-то с кем-то – тут же цена на нефть поменялась. Вскинув бровь, посмотрел сердито – все понимают: "Ой, надо быстро покупать". На этом деле можно очень неплохо зарабатывать. То есть для специалистов в области экономики владение вот таким обширным запасом стратегического сырья очень важно", – заключил эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен получить от Украины гарантии по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь Киеву.
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