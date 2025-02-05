https://crimea.ria.ru/20250205/delat-dengi-iz-nichego-zachem-trampu-redkozemelnye-metally-na-ukraine-1143935925.html

Делать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине

Делать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Делать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине

США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T14:10

2025-02-05T14:10

2025-02-05T14:51

радио "спутник в крыму"

константин работягов

мнения

редкоземельные металлы

сша

украина

экономика

полезные ископаемые

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов.Редкоземельные металлы - что этоПо словам Работягова, к редкоземельным металлам относится группа из 17 химических элементов, входящих в известную таблицу Менделеева. Название появилось, когда считалось, что их в природе мало. Позже выяснилось, что редкоземельных металлов в тонне земной коры в 10 раз больше, чем, например, свинца, и в 150 раз больше, чем вольфрама. Но термин прижился, и неспециалисты теперь часто путают редкие металлы и редкоземельные, интерес к которым возник всего полвека тому, сказал ученый.Сегодня их львиная доля – три четверти – используется для потребностей военно-промышленного комплекса (ВПК) и лишь четверть для гражданских нужд, в том числе в оптике и микроэлектронике.С освоением легирования сплавов благодаря введению редкоземельных элементов стали получать металлы с регулируемыми свойствами. И появилась возможность, например, создавать мощные, но маленькие и легкие моторы, что с учетом повышенного в последнее время интереса к летающим устройствам сделало спрос на это сырье еще более интенсивным, рассказал Работягов.Все это, а также тот факт, что редкоземельные элементы еще не до конца изучены, позволяют назвать их запасы где бы то ни было стратегическими, "вкладом в будущее", подчеркнул он.Не зря китайцы, которые всегда смотрят далеко вперед, решили свои собственные месторождения пока не разрабатывать, а заниматься этим в концессии на территориях других государств, в частности в Африке, отметил он.Интересы лидеров по добыче и переработке редкоземельных металловПримечательно, что Китай был и остается в тройке лидеров по переработке редкоземельных элементов наряду с Россией (ранее СССР) и США, сказал Работягов."Эта тройка, регулярно меняя между собой первые места, добывала в больших количествах редкоземельные металлы на своих территориях", – заметил он.В Российской Федерации редкоземельных элементов много и специально их никто из недр не извлекает, потому что они сопутствуют добыче другого сырья, добавил Работягов.Что касается США, то подобно Китаю, руководство Америки стало проявлять огромный интерес к месторождениям на других территориях, в частности северных. Отсюда внимание к Аляске, Гренландии, Канаде и Дании, откуда рукой подать до Норвегии, сказал он."На севере Норвегии были обнаружены залежи редкоземельных металлов, которые, по разным данным, составляют от десятой до двадцатой доли всех мировых запасов", – пояснил Работягов.Но это долгосрочные и туманные планы, а что касается Аляски и Гренландии, то, хоть там и богатые месторождения, проводить какие-либо ископаемые работы на этих территориях сейчас "очень холодно, неуютно и дорого", заметил ученый.Он делает вывод, что все это, а также геополитические события и торговые войны, предопределило выход Украины на первую линию интересов Америки.Не случайно еще осенью 2024 года киевский режим Владимира Зеленского, осознавший близкую победу бизнесмена Дональда Трампа на президентских выборах в США, предложил "партнерам" свой "план победы", в котором впервые фигурировало упоминание природных ресурсов, которые можно отдать заокеанским спонсорам в обмен на поставляемую помощь, заметил Работягов."Причем незаметно на фоне выборов природные ресурсы превращаются в редкоземельные элементы, а потом в их компанию попал и редкий элемент литий, знакомый всем по аккумуляторам, и радиоактивный стронций, и бериллий – прерогатива ядерной энергетики и другие", – заметил он."Лакомый кусок" для США от Дона до ДнепраПо словам Работягова, даже на оставшемся у Украины пространстве от Дона до Дуная редких элементов достаточно много, и "разбросаны они обильно", но на большой территории, и содержание их на отдельных участках невысокое.Каким именно образом американцы готовы будут добывать редкоземельные элементы на Украине, пока сказать трудно. Но учитывая, что залегают они у поверхности, а США интересуют только деньги, можно предположить, что земли эти будут погублены, сказал ученый."Хорошо, если редкоземельные металлы на глубине – их можно добывать шахтным способом. Это дороже, но для поверхности нечувствительно. Но на пространстве от Дона до Днепра они близко залегают", – указал Работягов."А значит придется использовать карьерный способ добычи. Без рекультивации это приведет к уничтожению, а это территория возделывания сельскохозяйственных культур. То есть придется выбирать: или хлеб, или ВПК. А мы знаем, что тот, кто, выбирая между войной и позором, выбирает позор, получает и войну, и позор", – добавил он.Но скорее всего США вообще ничего не будут здесь добывать, а просто используют свой контроль за разведанными запасами для получения прибыли, считает Работягов.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен получить от Украины гарантии по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь Киеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы УкраиныРедкоземельные металлы - что это и в чем ценность

https://crimea.ria.ru/20241018/lavrov--raskryl-sut-sekretnoy-chasti-pobednogo-plana-zelenskogo-1141190375.html

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константин работягов, мнения, редкоземельные металлы, сша, украина, экономика, полезные ископаемые