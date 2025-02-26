https://crimea.ria.ru/20250226/sud-obyazal-mts-prekratit-vzimat-doplatu-v-krymu-i-sevastopole-1144507709.html
Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе
Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе
Арбитражный суд Москвы обязал оператора связи МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T19:51
2025-02-26T19:51
2025-02-26T19:53
мтс
новости
телефон
связь
связь в крыму
новости крыма
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdf7b935253ed303c0d0ebb2020baf23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Москвы обязал оператора связи МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Оператор пытался оспорить решение, но суд поддержал позицию ведомства.Ранее сообщалось, что мобильные операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя. Соответствующее предупреждение объявила Федеральная антимонопольная служба.Компания обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.ФАС России отмечает, что в настоящее время только ПАО "МТС" оспаривает требование службы о необходимости отмены наценки на услуги связи на территории Республики Крым и города Севастополя.В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС взяла на контроль повышение цен на продукты питанияВ Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента РоссииФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
https://crimea.ria.ru/20241014/fas-obyazala-mts-perechislit-v-byudzhet-3-mlrd-rubley-i-snizit-tarify-1141064841.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e46e25893637f404d3e6dc5cb842bbe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мтс, новости, телефон, связь, связь в крыму, новости крыма, крым, севастополь
Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе
Арбитражный суд обязал МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе
19:51 26.02.2025 (обновлено: 19:53 26.02.2025)