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Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе
Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе
Арбитражный суд Москвы обязал оператора связи МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T19:51
2025-02-26T19:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Москвы обязал оператора связи МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Оператор пытался оспорить решение, но суд поддержал позицию ведомства.Ранее сообщалось, что мобильные операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя. Соответствующее предупреждение объявила Федеральная антимонопольная служба.Компания обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.ФАС России отмечает, что в настоящее время только ПАО "МТС" оспаривает требование службы о необходимости отмены наценки на услуги связи на территории Республики Крым и города Севастополя.В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС взяла на контроль повышение цен на продукты питанияВ Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента РоссииФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
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Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе

Арбитражный суд обязал МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе

19:51 26.02.2025 (обновлено: 19:53 26.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Москвы обязал оператора связи МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Оператор пытался оспорить решение, но суд поддержал позицию ведомства.
Ранее сообщалось, что мобильные операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя. Соответствующее предупреждение объявила Федеральная антимонопольная служба.
Компания обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.
ФАС России отмечает, что в настоящее время только ПАО "МТС" оспаривает требование службы о необходимости отмены наценки на услуги связи на территории Республики Крым и города Севастополя.
В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе.
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