https://crimea.ria.ru/20250226/sud-obyazal-mts-prekratit-vzimat-doplatu-v-krymu-i-sevastopole-1144507709.html

Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе

Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Суд обязал МТС прекратить взимать доплату в Крыму и Севастополе

Арбитражный суд Москвы обязал оператора связи МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T19:51

2025-02-26T19:51

2025-02-26T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Москвы обязал оператора связи МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Оператор пытался оспорить решение, но суд поддержал позицию ведомства.Ранее сообщалось, что мобильные операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя. Соответствующее предупреждение объявила Федеральная антимонопольная служба.Компания обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.ФАС России отмечает, что в настоящее время только ПАО "МТС" оспаривает требование службы о необходимости отмены наценки на услуги связи на территории Республики Крым и города Севастополя.В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС взяла на контроль повышение цен на продукты питанияВ Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента РоссииФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории

https://crimea.ria.ru/20241014/fas-obyazala-mts-perechislit-v-byudzhet-3-mlrd-rubley-i-snizit-tarify-1141064841.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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