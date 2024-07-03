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ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму
ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2024
ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму
Мобильные операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T10:19
2024-07-03T10:37
фас (федеральная антимонопольная служба)
крым
севастополь
мобильная связь
мтс
цены и тарифы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Мобильные операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя. Соответствующее предупреждение объявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).В ФАС отметили, что такие действия операторов ущемляют интересы абонентов. При этом с 1 января 2024 года для операторов связи "созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания допплаты на уровне домашнего региона", указали в пресс-службе.Ранее сотовый оператор Tele2 объявил, что с осени этого года полностью упразднит дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.Читайте также на РИА Новости Крым:МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила делоБазовых станций становится больше: что с мобильной связью на ХерсонщинеМобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причина
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фас (федеральная антимонопольная служба), крым, севастополь, мобильная связь, мтс, цены и тарифы, новости
ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму

Три оператора получили предупреждение от ФАС из-за дополнительной платы за связь в Крыму

10:19 03.07.2024 (обновлено: 10:37 03.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Алушты
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Мобильные операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя. Соответствующее предупреждение объявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, "Мегафон" и "Билайн". Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ФАС отметили, что такие действия операторов ущемляют интересы абонентов. При этом с 1 января 2024 года для операторов связи "созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания допплаты на уровне домашнего региона", указали в пресс-службе.
Ранее сотовый оператор Tele2 объявил, что с осени этого года полностью упразднит дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)КрымСевастопольМобильная связьМТСЦены и тарифыНовости
 
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