https://crimea.ria.ru/20240522/mts-podozrevayut-v-neobosnovannom-povyshenii-tsen--fas-vozbudila-delo-1137495978.html

МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила дело

МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила дело - РИА Новости Крым, 22.05.2024

МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила дело

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО "МТС". Компанию подозревают в необоснованном повышении тарифов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T16:52

2024-05-22T16:52

2024-05-22T16:52

фас (федеральная антимонопольная служба)

мтс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО "МТС". Компанию подозревают в необоснованном повышении тарифов, сообщили в пресс-службе ведомства.По мнению службы, такие действия компании ущемляют интересы абонентов.В свою очередь МТС считает рост абонентской платы экономически обоснованным и заранее представляла в Федеральную антимонопольную службу подтверждения этому, сообщили РИА Новости в компании."Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены ведомству заранее и в полном объеме", – сказали в компании.Ранее сообщалось, что ФАС проанализирует цены на топливо в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири. Кроме того, в феврале Федеральная антимонопольная служба России возбудила 10 дел в отношении производителей куриных яиц из-за необоснованно завышенных цен на продукцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причинаФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйцаФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары

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фас (федеральная антимонопольная служба), мтс, цены и тарифы, общество, новости, россия, телефон