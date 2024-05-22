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МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила дело - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила дело
МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила дело - РИА Новости Крым, 22.05.2024
МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила дело
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО "МТС". Компанию подозревают в необоснованном повышении тарифов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T16:52
2024-05-22T16:52
фас (федеральная антимонопольная служба)
мтс
цены и тарифы
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО "МТС". Компанию подозревают в необоснованном повышении тарифов, сообщили в пресс-службе ведомства.По мнению службы, такие действия компании ущемляют интересы абонентов.В свою очередь МТС считает рост абонентской платы экономически обоснованным и заранее представляла в Федеральную антимонопольную службу подтверждения этому, сообщили РИА Новости в компании."Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены ведомству заранее и в полном объеме", – сказали в компании.Ранее сообщалось, что ФАС проанализирует цены на топливо в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири. Кроме того, в феврале Федеральная антимонопольная служба России возбудила 10 дел в отношении производителей куриных яиц из-за необоснованно завышенных цен на продукцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильный оператор сможет разорвать договор с абонентом – причинаФАС рекомендует регионам заключать соглашения о стабилизации цен на яйцаФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары
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фас (федеральная антимонопольная служба), мтс, цены и тарифы, общество, новости, россия, телефон
МТС подозревают в необоснованном повышении цен – ФАС возбудила дело

ФАС возбудила дело по факту необоснованного повышения тарифов компанией МТС

16:52 22.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО "МТС". Компанию подозревают в необоснованном повышении тарифов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"ПАО "МТС" в апреле и марте 2024 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 30 миллионов абонентов в среднем на 8%. По результатам проведенного анализа ФАС России установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным", – информирует Telegram-канал ФАС.

По мнению службы, такие действия компании ущемляют интересы абонентов.
В свою очередь МТС считает рост абонентской платы экономически обоснованным и заранее представляла в Федеральную антимонопольную службу подтверждения этому, сообщили РИА Новости в компании.
"Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены ведомству заранее и в полном объеме", – сказали в компании.
Ранее сообщалось, что ФАС проанализирует цены на топливо в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири.
Кроме того, в феврале Федеральная антимонопольная служба России возбудила 10 дел в отношении производителей куриных яиц из-за необоснованно завышенных цен на продукцию.
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)МТСЦены и тарифыОбществоНовостиРоссияТелефон
 
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