https://crimea.ria.ru/20240425/novak-poruchil-fas-proverit-tseny-na-toplivo-v-yuzhnom-federalnom-okruge-1136865880.html
Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе
Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе
ФАС проанализирует цены на топливо на АЗС в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак,... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T21:29
2024-04-25T21:29
2024-04-25T21:29
александр новак
фас (федеральная антимонопольная служба)
россия
юфо
сибирь
цены и тарифы
топливо
топливо в крыму
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. ФАС проанализирует цены на топливо на АЗС в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.В начале марта советник главы РК по информационной политике Олег Крючков заявил, что множественные сообщения о дефиците топлива на заправках Крыма и новых регионов - очередной фейк.В феврале правительство России ввело запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ. Он действует с 1 марта по 31 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из РоссииБензин и дизтопливо пошли в рост: как изменилась цена на российской биржеНехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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александр новак, фас (федеральная антимонопольная служба), россия, юфо, сибирь, цены и тарифы, топливо, топливо в крыму, бензин, новости
Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе
Новак поручил ФАС проанализировать завышение цен на бензин в Южном федеральном округе