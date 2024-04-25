https://crimea.ria.ru/20240425/novak-poruchil-fas-proverit-tseny-na-toplivo-v-yuzhnom-federalnom-okruge-1136865880.html

Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе

Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе

ФАС проанализирует цены на топливо на АЗС в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак,... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T21:29

2024-04-25T21:29

2024-04-25T21:29

александр новак

фас (федеральная антимонопольная служба)

россия

юфо

сибирь

цены и тарифы

топливо

топливо в крыму

бензин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. ФАС проанализирует цены на топливо на АЗС в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.В начале марта советник главы РК по информационной политике Олег Крючков заявил, что множественные сообщения о дефиците топлива на заправках Крыма и новых регионов - очередной фейк.В феврале правительство России ввело запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ. Он действует с 1 марта по 31 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из РоссииБензин и дизтопливо пошли в рост: как изменилась цена на российской биржеНехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк

россия

юфо

сибирь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, фас (федеральная антимонопольная служба), россия, юфо, сибирь, цены и тарифы, топливо, топливо в крыму, бензин, новости