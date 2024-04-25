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Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе
Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе
ФАС проанализирует цены на топливо на АЗС в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак,... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T21:29
2024-04-25T21:29
александр новак
фас (федеральная антимонопольная служба)
россия
юфо
сибирь
цены и тарифы
топливо
топливо в крыму
бензин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. ФАС проанализирует цены на топливо на АЗС в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.В начале марта советник главы РК по информационной политике Олег Крючков заявил, что множественные сообщения о дефиците топлива на заправках Крыма и новых регионов - очередной фейк.В феврале правительство России ввело запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ. Он действует с 1 марта по 31 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из РоссииБензин и дизтопливо пошли в рост: как изменилась цена на российской биржеНехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк
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александр новак, фас (федеральная антимонопольная служба), россия, юфо, сибирь, цены и тарифы, топливо, топливо в крыму, бензин, новости
Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округе

Новак поручил ФАС проанализировать завышение цен на бензин в Южном федеральном округе

21:29 25.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. ФАС проанализирует цены на топливо на АЗС в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак, пишет РИА Новости.
"Он также дал поручение Федеральной антимонопольной службе проанализировать случаи превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока и устранить диспаритет", - говорится в сообщении правительства по итогам совещания по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом.
В начале марта советник главы РК по информационной политике Олег Крючков заявил, что множественные сообщения о дефиците топлива на заправках Крыма и новых регионов - очередной фейк.
В феврале правительство России ввело запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ. Он действует с 1 марта по 31 августа.
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Александр НовакФАС (Федеральная антимонопольная служба)РоссияЮФОСибирьЦены и тарифыТопливоТопливо в КрымуБензинНовости
 
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