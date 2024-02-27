https://crimea.ria.ru/20240227/zachem-pravitelstvo-vvodit-zapret-na-eksport-benzina-iz-rossii-1135245263.html

Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из России

Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из России - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из России

Запрет правительства на экспорт бензина из России, который планируют ввести с 1 марта, призван сдержать рост цен на топливо в стране. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T20:19

2024-02-27T20:19

2024-02-27T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости, Анна Карпенко. Запрет правительства на экспорт бензина из России, который планируют ввести с 1 марта, призван сдержать рост цен на топливо в стране. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов.При этом, по мнению аналитика, на самих АЗС вряд ли изменятся цифры. Если цены и упадут, то произойдет это только благодаря различным системам лояльности для привлечения клиентов нефтяных компаний, поставщиков топлива, компаний, которые имеют собственные заправки."В целом, благодаря запрету на экспорт, цены на бензин расти не будут. Другие факторы, конечно, могут повлиять на них. Но ключевая история – это куда идет произведенный продукт. Запрет на экспорт предполагает поставку продукта на внутренний рынок", - говорит Григорий Баженов.При этом аналитик подчеркивает, что такая мера хороша только в краткосрочной перспективе, потому что в стране традиционно больше производится тех видов топлива, которые можно поставить на экспорт. Регулярные же запреты будут снижать стимул к развитию нефетепеработки.Планы правительства РФ на введение запрета на экспорт бензина из России с 1 марта 2024 года озвучил представитель вице-премьера РФ Александра Новака.Запрет на экспорт нефтепродуктов также был введен в России в сентябре прошлого года в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.Снят он был в ноябре, чтобы не допустить разгрузку нефтеперерабатывающих заводов и обеспечить высокий уровень производства топлива.В декабре цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пошли вверх. Бензин марки Аи-95 и летнее дизельное топливо стали дороже на 0,08-0,1%, бензин Аи-92 – на 1%.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоБиржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - НовакЭкспорт бензина из России планируют приостановить на полгода

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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