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Биржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак
Биржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Биржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак
Благодаря запрету на экспорт топлива на данный момент наблюдается снижение биржевых цен на бензин в среднем на 20%, на дизельное топливо – на 16%. Об этом... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T15:33
2023-09-27T15:33
2023-09-27T16:19
бензин
цены в крыму
цены и тарифы
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александр новак
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Благодаря запрету на экспорт топлива на данный момент наблюдается снижение биржевых цен на бензин в среднем на 20%, на дизельное топливо – на 16%. Об этом сообщил министр топлива и энергетики России Александр Новак.Министр уточнил, что за последние два месяца отмечается рост биржевых цен на бензин в среднем 15%, на дизтопливо – на 30%. Глава Минтопэнерго добавил, что рост розничных цен на автозаправочных станциях в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции. В качестве дополнительной меры Новак предложил ввести полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке и не были произведены. Тем самым планируется ограничить возможность спекулятивных поставок на экспорт.Кроме того, по словам министра, правительство предложило повысить экспортную пошлину для "серых" экспортеров топлива с 20 тысяч до 50 тысяч рублей за тонну, чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом. На этом фоне правительство РФ 21 сентября временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
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бензин, цены в крыму, цены и тарифы, владимир путин (политик), александр новак, топливо, топливо в крыму
Биржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак
Новак: наблюдается снижение биржевых цен на бензин на 20%, дизельного топлива – на 16%
15:33 27.09.2023 (обновлено: 16:19 27.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Благодаря запрету на экспорт топлива на данный момент наблюдается снижение биржевых цен на бензин в среднем на 20%, на дизельное топливо – на 16%. Об этом сообщил министр топлива и энергетики России Александр Новак.
"С целью стабилизации ценовой ситуации был введен запрет с 21 сентября на экспорт бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка. Благодаря этим решениям отмечается снижение биржевых оптовых цен на моторное топливо. За последнюю неделю с 21 сентября они снизились в среднем на 20% по автомобильному бензину и на 16% - по дизельному топливу", - сказал Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Министр уточнил, что за последние два месяца отмечается рост биржевых цен на бензин в среднем 15%, на дизтопливо – на 30%. Глава Минтопэнерго добавил, что рост розничных цен на автозаправочных станциях в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции.
"Есть у нас независимые автозаправочные станции, на которых в текущей ситуации сейчас цены несколько выше, чем уровень инфляции. Но на тех, которые относятся к вертикально интегрированным компаниям, ограничение цен на АЗС позволило сохранить цены на уровне инфляции", - сказал он.
В качестве дополнительной меры Новак предложил ввести полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке и не были произведены. Тем самым планируется ограничить возможность спекулятивных поставок на экспорт.
Кроме того, по словам министра, правительство предложило повысить экспортную пошлину для "серых" экспортеров топлива с 20 тысяч до 50 тысяч рублей за тонну, чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами.
"Это касается, в первую очередь, повышения заградительных пошлин для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для поставки на экспорт. Мы введем заградительную пошлину, повысим с 20 до 50 тысяч рублей", - пояснил Новак.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.
На этом фоне правительство РФ 21 сентября временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.