https://crimea.ria.ru/20230927/birzhevye-tseny-na-toplivo-v-rossii-snizilis-v-srednem-na-20---novak-1131700496.html

Биржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак

Биржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Биржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак

Благодаря запрету на экспорт топлива на данный момент наблюдается снижение биржевых цен на бензин в среднем на 20%, на дизельное топливо – на 16%. Об этом... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T15:33

2023-09-27T15:33

2023-09-27T16:19

бензин

цены в крыму

цены и тарифы

владимир путин (политик)

александр новак

топливо

топливо в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Благодаря запрету на экспорт топлива на данный момент наблюдается снижение биржевых цен на бензин в среднем на 20%, на дизельное топливо – на 16%. Об этом сообщил министр топлива и энергетики России Александр Новак.Министр уточнил, что за последние два месяца отмечается рост биржевых цен на бензин в среднем 15%, на дизтопливо – на 30%. Глава Минтопэнерго добавил, что рост розничных цен на автозаправочных станциях в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции. В качестве дополнительной меры Новак предложил ввести полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке и не были произведены. Тем самым планируется ограничить возможность спекулятивных поставок на экспорт.Кроме того, по словам министра, правительство предложило повысить экспортную пошлину для "серых" экспортеров топлива с 20 тысяч до 50 тысяч рублей за тонну, чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом. На этом фоне правительство РФ 21 сентября временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.

https://crimea.ria.ru/20230919/tseny-na-toplivo-v-krymu-prognozy-eksperta-1131527629.html

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2023

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